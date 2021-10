Vídeo polêmico de Renata Fan cai na Web e apresentadora se explica

Um vídeo divulgado na internet em que aparece a apresentadora Renata Fan e sua maquiadora causa reação de seguidores nas redes sociais

A apresentadora Renata Fan é bastante conhecida por sua simpatia e carisma em frente as telas. Mas um vídeo divulgado ontem fez com que alguns seguidores e telespectadores do programa Jogo Aberto mudassem de ideia, pelo menos ao que parece.



Um vídeo em que aparece a apresentadora do programa Jogo Aberto da Band TV, Renata Fan, causou revolta e manifestação nas redes sociais por meio de seguidores. A polêmica em torno das imagens aconteceu pois muitos seguidores alegaram que Renata empurrou sua maquiadora.

Ao apresentar o programa esportivo, a rede paulista de TV, Band, teve um pequeno problema em sua transmissão. Nas imagens, Renata aguarda a resolução da falha técnica. Sua maquiadora se aproxima segurando uma escova afim de arrumar o cabelo da apresentadora. Renata parece estar falando com alguém e segura levemente o braço da funcionaria, desvia e segue caminhando.



Isto causou a revolta em muitos usuários que entenderam que a apresentadora empurrou sua assistente. Renata recebeu um número bastante expressivo de críticas condenando sua atitude.



No dia de hoje, ao apresentar o Jogo Aberto, junto de Denilson, Renata Fan se explicou dizendo que ontem a emissora teve uma falha técnica, isso acontece em qualquer ambiente de trabalho e que é contra a violência tanto nos campos quanto na vida. Renata ainda ressaltou que a funcionária está com ela há doze anos e possuem uma relação de amizade, de intimidade.

A apresentadora também falou sobre humildade e sua postura de trabalho dentro da emissora. Renata finalizou alegando que possui muito respeito pelas pessoas que trabalham com ela na emissora, que estas são a alma de sua vida profissional e mostram a ela o que é certo e o que é errado.



