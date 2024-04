Relembrando as origens: TBT do Safadão retorna com edição histórica no Arena Castelão

Em uma noite de pura celebração e emoção, Wesley Safadão surpreendeu mais de 40 mil fãs durante sua apresentação no Garota VIP Fortaleza, no estádio Arena Castelão. O anfitrião da noite revelou que a terceira edição do TBT do Safadão será realizada pela primeira vez no gramado do emblemático estádio, prometendo uma experiência única para os fãs.

Wesley Safadão anuncia gravação de projeto nostálgico

O evento, agendado para o dia 14 de dezembro, não é apenas mais um show, mas uma viagem ao passado, trazendo de volta os sucessos que marcaram o início da carreira de Safadão na banda Garota Safada. Essas músicas, que acompanharam a trajetória do artista, serão o foco do TBT do Safadão 3, prometendo uma noite de nostalgia e emoção.

O TBT do Safadão 3 promete uma viagem nostálgica pelos hits que consolidaram a carreira do artista, em um evento imperdível no coração de Fortaleza

“Eu só não fiz uma coisa aqui em Fortaleza ainda, e dia 14 de dezembro vou sonhar esse sonho com vocês. O TBT do Safadão vai ser dentro da Arena Castelão, com as arquibancadas cheias. Conto com vocês!” declarou Safadão, durante o anúncio.

Os fãs de Wesley Safadão, que atualmente somam mais de 10 milhões de ouvintes mensais nas plataformas de streaming, já estão ansiosos por mais detalhes sobre este espetáculo que promete ser um dos eventos mais marcantes do ano na música brasileira. Enquanto aguardam, podem revisitar os álbuns anteriores do TBT, disponíveis online, aquecendo os corações e os playlists em antecipação ao grande dia.