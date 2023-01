Rejuvenescimento facial: bioestimuladores de colágeno colaboram para amenizar marcas de envelhecimento; entenda mais

Bioestimuladores também garante aumento da espessura da pele, melhora a textura e flacidez

É natural que com o passar dos anos a pele passe por mudanças. Se de um lado existem mulheres que se orgulham das próprias rugas, de outro há aquelas que não se sentem confortáveis com a marca do tempo. Para atender esta demanda, a doutora Denise Santana indica o uso de bioestimuladores de colágeno.

Dra Denise Santana (Foto: Divulgação)



A profissional, especialista em harmonização facial, explica que os bioestimuladores são utilizados para repor o colágeno da pele, reduzido em função do envelhecimento. Assim, ao ser injetada, a substância provoca uma reação inflamatória que estimula a produção de colágeno, devolvendo volume ao rosto.



“Por isso, os produtos não são aplicados diretamente nas rugas, sulcos ou linhas, e sim nas áreas côncavas e com sombras que perderam gordura, buscando um tratamento tridimensional, atuando na perda de volume”, enfatiza ela. Além de volume facial, os bioestimuladores também promovem o aumento da espessura da pele, melhoram a sua textura e flacidez e ainda geram um lifting dos tecidos.

O tratamento colabora para a amenização das marcas de envelhecimento (Foto: Divulgação)

Os tipos de bioestimuladores de colágeno

Cada bioestimulador de colágeno tem características únicas. Os bioestimuladores de colágeno são classificados de acordo com a sua durabilidade e absorção pelo organismo. Deste modo, existem os absorvíveis, que tem sua absorção pelo próprio organismo, os semipermanentes, que possuem duração entre 18 meses e 5 anos e os permanentes que se mantêm no organismo para sempre. Entre os principais estão o ácido poliláctico, a hidroxiapatita de cálcio, a caprolactona e o Pmma.



Portanto, antes de aplicar qualquer coisa no rosto, consulte um profissional para definir qual é o tipo mais adequado para a sua pele. “Existem excelentes opções, que devem ser escolhidas de acordo com a individualidade de cada paciente, levando em consideração o local de tratamento, a experiência do profissional com o produto, a expectativa do paciente com relação aos resultados, tempo para obtenção do resultado, e outras variáveis”, conclui Denise Santana.