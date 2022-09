Reinaldo Azevedo se emociona ao falar sobre Dona Ilza, vítima da ‘marmita do Bolsonaro’, e declara: ‘O tronco é a fome’

Recentemente, o âncora da BandNews FM transmitiu em seu programa o vídeo em que o empresário Cassio Joel Cenali, de Itapeva (SP), diz para mulher “pedir ao Lula” a marmita que ele oferecia a ela

O renomado jornalista Reinaldo Azevedo, âncora do “O É da Coisa”, da BandNews FM, expressou sua opinião recentemente, em seu programa, sobre a atitude do empresário bolsonarista que negou entregar marmita para mulher após ela declarar que é favorável ao Lula.

Cassio Joel Cenali, de Itapeva (SP), declaradamente eleitor do presidente Bolsonaro, teve vídeo divulgado no último sábado (10), negando continuar a entregar marmita a Dona Ilza, que passa por situação de vulnerabilidade social, por ter dito que tem preferência pelo ex-presidente Lula. As imagens viralizaram e causaram revolta na internet.

No vídeo, Cassio pergunta se a mulher é Bolsonaro ou Lula, e ela responde: “Eu sou Lula”. Neste momento, o empresário, olhando para a câmera e com ar de riso, diz: “Lula? Então tá bom, aqui ó, ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita, é a última marmita que vem aqui, a senhora peça pro Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita que vem pra senhora”.

Dona Ilza, desconfortável com a situação, responde, sem acreditar: “É verdade?”. E o homem confirma: “É verdade. Tá bom, gente? Aqui não vem mais marmita. Beleza? A senhora vai pedir pro Lula”.

Ao transmitir o vídeo durante o programa, Reinaldo Azevedo se emociona e demonstra sua indignação diante da atitude de humilhação que Cassio impôs à mulher. “Olha, eu fico… sabe o que mais me entristece, vendo isso? A mulher sorrindo, o riso do constrangimento, da falta de poder, o riso de quem não tem nada. Ela não foi agressiva, ela não foi dura, ela não foi nada. Era só um ritual de humilhação”.



E finaliza: “Isso é escravidão presente. Lembra da frase do Joaquim Nabuco? Ela tá sendo mandada pro tronco. No caso, o tronco é a fome”.