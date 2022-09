Rei do empreendedorismo nacional: João Souza recebe prêmio de destaque da Cruz do Mérito do Empreendedor JK

A cerimônia solene aconteceu ontem (12) no Palácio Pedro Ernesto, Câmara Municipal do Rio De Janeiro e contou com presenças ilustres como a de Arthur Aguiar

João Souza, idealizador do aplicativo de faxinas Aloha Smart Tech, recebeu o prêmio mais importante da noite ontem (12) durante cerimônia na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A premiação Cruz do Mérito do Empreendedor JK tem como principal objetivo reconhecer e fomentar o empreendedorismo brasileiro. Além de receber medalha como outros empreendedores presentes, João recebeu o troféu JK, maior prêmio da noite, das mãos do ator, cantor e campeão do BBB22, Arthur Aguiar.

João Souza recebe o troféu JK, maior prêmio da noite na Câmara Municipal do Rio De Janeiro

A menção honrosa foi entregue ao som de muitos aplausos dos presentes e elogios do celebrante que se referiu a João Souza como “Rei do empreendedorismo nacional”.

Prêmio foi entregue pelas mãos do ator, cantor e Campeão do BBB22, Arthur Aguiar

Com visível emoção após o reconhecimento, João Souza falou da importância do prêmio para sua carreira e também como o troféu é importante para o país. “Fiquei lisonjeado e extramamente honrado de receber esse prêmio e ser reconhecido no meu país. E também fiquei muito emocionado de poder levar o nome do Brasil além das fronteiras”, se emociona.