Região Centro-Oeste tem o etanol mais barato do Brasil e preço fecha abaixo da média nacional

O combustível na região fechou o período a R$ 4,72 e apresentou o maior recuo no preço entre as demais regiões

De acordo com o último levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), o litro do etanol no Centro-Oeste fechou o mês de julho a R$ 4,72, valor 14,1% mais barato que a média nacional (R$ 5,50), e 13,02% mais baixo, se comparado a junho, maior recuo do País entre às demais regiões.

A gasolina foi comercializada a R$ 6,19, e ficou 17,79% mais barata. Já o diesel comum e o S-10 foram encontrados a R$ 7,73 e R$ 7,86, com altas de 5,47% e 5,26%. Ainda nos destaques nacionais, o Distrito Federal registrou a menor média do País para a gasolina (R$ 5,95) e também o maior recuo no preço, de 23%

“A queda no preço da gasolina ocorrida durante o mês de julho foi expressiva e refletiu em todas as regiões brasileiras. No acumulado do mês, a gasolina ficou 14,01% mais barata na média nacional, em relação a junho, devido a redução da alíquota do ICMS, anunciada no início do mês, e também após a queda de 4,93% para o preço da gasolina no repasse às refinarias, anunciada no último dia 19 de julho. Se comparada ao etanol, a gasolina é economicamente mais viável para abastecimento no Distrito Federal e no Mato Grosso do Sul. Já o etanol se apresentou como mais vantajoso para os motoristas de Goiás e Mato Grosso, de acordo com o IPTL da Ticket Log”, aponta Douglas Pina, Diretor-Geral de Mainstream da Divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, que tem grande confiabilidade, por causa da quantidade de veículos administrados pela marca: 1 milhão ao todo, com uma média de oito transações por segundo

