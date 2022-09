Referência em panificação saudável, Chef Marcelo Horta reúne 10 mil pessoas ao vivo durante live sobre fermentação natural

Encontro online faz parte da Jornada Sem Glúten e Sem Segredos, que acontece em seu YouTube até o próximo domingo (2)

Quando se fala em panificação saudável, é comum a ligação com o Chef Marcelo Horta. Maior referência do ramo atualmente, é responsável por lançar o Método Levain de Panificação, pensado para a produção caseira e para que qualquer pessoa possa fazer pão de fermentação natural com facilidade.

Seu interesse pela produção de pães caseiros iniciou ao concluir uma formação em panificação pelo SENAC. Já em 2015, onde quase não se ouvia falar de fermentação natural no Brasil, ele começou a se interessar pelo assunto e iniciou sua busca pela “receita perfeita”.



Com quase 97 mil inscritos no YouTube, Marcelo promove a Jornada Sem Glúten e Sem Segredos, que reuniu 10 mil pessoas ao vivo durante live

Marcelo percebeu que existia uma dificuldade de realizar uma produção caseira, já que todo material sobre o tema era voltado à produção em larga escala. Com uma visão inovadora, decidiu então tentar por conta própria e foi assim surgiu o seu método.

Atualmente, Horta, que é formado como Boulanger avançado pela conceituada instituição Le Cordon Bleu, está à frente de três empreendimentos: os cursos de panificação sem glúten, com mais de 6 mil alunos; a Levan Baker Rio, empresa de panificação de fermentação natural que fornece pães artesanais em um modelo de negócios B2B, através de contratos, e a Cozinha Crunch, maior e mais tradicional panificadora sem glúten com fermentação natural do Rio de Janeiro, com larga distribuição.

Com quase 97 mil inscritos no seu canal do YouTube e mais de 100 mil seguidores no Instagram, o Chef divide toda a sua expertise nas mídias sociais, dando dicas, divulgando receitas e compartilhando um pouco da sua rotina.

Na quarta-feira (28), o rei do pão sem glúten realizou uma live em seu canal do Youtube que chegou a ter 10 mil pessoas assistindo ao vivo e já soma mais de 45 mil no momento. O tema do encontro online foi “Criando seu fermento natural sem glúten”, segunda aula da Jornada Sem Glúten e Sem Segredos, que envolve quatro dias de muito conteúdo.



A aula durou 2 horas e trouxe um vasto conteúdo sobre a criação do fermento natural sem glúten

Na primeira aula, os inscritos na Jornada puderam conferir o tema “Segredos revelados para acertar seu pão de primeira”. Já nas aulas 3 e 4 finais, os temas serão “Mão na massa” (29/09) e “Aulão especial: os próximos passos” (02/10).

A aula 2 durou cerca de 2 horas e trouxe um vasto conteúdo sobre a criação do fermento natural sem glúten, com depoimentos de alunos que aprenderam a técnica com o Chef Marcelo Horta e como criar o fermento, com vídeos mostrando o passo a passo, além de ter tirado dúvidas dos participantes.

Os alunos também deixaram depoimentos sobre a aula. “Você me lembra da minha saudosa mãe. Ela dizia que o que é bom deve ser dividido. Dividir valoriza o conhecimento. Obrigada por compartilhar não só conhecimento, mas também uma pedacinho da sua vida. Abraço no seu coração”, disse Yoshiko Yamamoto.

“Marcelo, você é sensacional, explica de uma forma que todos conseguem entender, dá pra ver que transmite com muito amor e carinho! Muito obrigada pelo conhecimento!”, também declarou outra aluna, Anete Bortolini.