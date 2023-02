Referência em Gestão de Tráfego, Pedro Sobral aborda a importância do assunto para as empresas com presença online

O mercado de anúncios online tem impulsionado a crescente entrada de empresas e marcas no ambiente virtual devido sua capacidade de aumentar o alcance e o lucro do negócio

Um mercado que é forte mundialmente e tem ganhado mais relevância dentro do cenário brasileiro é o de anúncios online, também chamado de tráfego pago. Sendo uma área desconhecida por grande parte da população, o tráfego tem grande importância devido à crescente entrada de empresas e marcas no meio virtual, dado sua capacidade de aumentar o alcance e o lucro do negócio.

De acordo com Pedro Sobral, tráfego pago é pagar para anunciar nas plataformas da internet

Um dos maiores nomes da profissão no Brasil é o de Pedro Sobral, que é o maior responsável por difundir o termo ‘gestor de tráfego’ e a profissão, tendo treinado grande parte dos gestores de tráfego do Brasil, com centenas de aulas gratuitas, inclusive. Segundo ele, os anúncios online são ferramentas fundamentais para o sucesso de uma empresa.



Segundo Pedro, o tráfego pago nada mais é que pagar para anunciar nas plataformas da internet, definindo o público a quem deseja aparecer, o objetivo de campanha e outras personalizações que ficam à critério do anunciante.

Pedro Sobral aborda a importância da gestão de Tráfego para as empresas com presença online

Por esse motivo, anunciar online é quase como um ‘caminho das pedras’ para empresas, como um método para divulgar mais uma marca, conseguir mais seguidores em uma rede social, gerar mais visitas ao site e vender mais, aparecendo em plataformas como o Instagram, o Google, o YouTube e o TikTok, por exemplo.

As ferramentas de anúncios online podem ser acessadas por qualquer pessoa, incluindo o dono ou os funcionários de um negócio. Entretanto, o gestor de tráfego, como é conhecido, é o profissional que fica exclusivamente responsável por gerenciar o tráfego pago nessas ferramentas para outras empresas, buscando as melhores formas de maximizar o número de resultados e minimizar o custo.

Na prática, o gestor de tráfego deve planejar, criar e otimizar campanhas, controlando a distribuição de verbas entre os canais de mídia paga, testando públicos-alvo, criativos e objetivos de campanha e estando em contato com todo o setor de marketing e vendas das empresas.

Pedro Sobral também desenvolveu uma plataforma de conteúdos digitais chamada “Comunidade Sobral de Tráfego”, onde ele e outros professores ministram cursos sobre a profissão e sobre tudo que é necessário para se tornar uma referência nesse universo, da criação de campanhas ao desenvolvimento de carreira.

A Comunidade também conta com um grupo fechado e bastante ativo no Facebook, com mais de 35 mil participantes, que se auto intitulam “subidos”, e com um sistema de vagas e contratações chamado “Contrate um Subido”.