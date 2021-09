Novo elenco do programa ‘Encrenca’ está decidido! Saiba mais

RedeTV! mantém o programa de humor com nomes de peso no comando

Depois de uma série de rumores nesta semana sobre o novo elenco do programa de humor ‘Encrenca’, a RedeTV! finalmente decidiu que o comando do programa agora ficará por conta da ex-BBB Fernanda Keulla, os youtubers Júlio Cocielo e Caio Pericinoto e os humoristas Victor Sarro e Viny Vieira.

No último domingo, (26), a formação original de apresentadores Tatola Godas, Dennys Motta, Ricardinho Mendonça e Ângelo Campos anunciou que estava de saída da RedeTV!, mas que se encontravam em outro canal, no caso, a Band.

A emissora apostará no grande número de seguidores que os novos apresentadores têm, além da forte ligação com as redes sociais para que assim conquiste novos telespectadores. O programa se manterá no mesmo horário e dia, domingo às 20h, com novos quadros, além do famoso ZapZap. Não foi informado quando novo elenco estreia.