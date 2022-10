Rede Tênis Brasil comemora dois anos de atividade com bons resultados

Projeto, que visa fomentar esporte no país, faz dois anos com ampliação do Massificação Maria Esther Bueno e do Time RTB

O Rede Tênis Brasil (RTB) comemorou na última sexta-feira (7), dois anos de atuação.

O projeto, que visa fomentar o esporte no país, transformando a vida de milhares de crianças e jovens através do esporte e da educação, também conta com uma equipe de atletas profissionais e juvenis, o Time RTB.

O Time RTB 2022

“Nosso principal objetivo continua sendo ser o grande fomentador do tênis no Brasil, ampliando a prática da modalidade, potencializando talentos, transformando vidas e apoiando nosso time em competições nacionais e internacionais. E estamos conseguindo isso, trabalhando dia a dia estamos colhendo os frutos e conquistas importantes”, afirma Raphael Barone, diretor-executivo do RTB do projeto.

No Projeto de Massificação Maria Esther Bueno, o RTB ampliou sua área de atuação. O projeto hoje apresenta o tênis de forma recreativa para crianças de 6 a 12 anos do ensino público de 11 estados das cinco regiões do Brasil, mais o Distrito Federal. Só nesse ano mais de 15 mil crianças foram beneficiadas.

Só nesse ano mais de 15 mil crianças foram beneficiados

Ao todo, 29 cidades são atendidas pela iniciativa: Araras, Barueri, Fernandópolis, Jaguariúna, Piracicaba, Santana de Parnaíba, São João da Boa Vista e a capital, no estado de São Paulo; Mangaratiba e Itaguaí, no Rio de Janeiro; Vitória, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cachoeiro do Itapemirim, Anchieta e Piúma, no Espírito Santo; Belo Horizonte, Nova Lima, Mariana e Ouro Preto em Minas Gerais; Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; Brasília, no Distrito Federal; Itumbiara, em Goiás; Belém, no Pará; Recife, em Pernambuco; Sobral, no Ceará; Balneário Camboriú (SC); e São Luís, no Maranhão.

A equipe conta com 29 atletas profissionais e juvenis

O Time RTB também cresceu. A equipe conta com 29 atletas profissionais e juvenis. Cada atleta recebe um apoio específico. Os benefícios vão de bolsas de treinamento a suporte técnico e financeiro para disputar torneios. Juntos, conquistaram mais de 40 títulos na temporada.