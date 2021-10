Saiba quais serão as próximas novelas da Globo para o horário das 21h

‘Um Lugar ao Sol’ será a próxima exibição para o horário nobre da emissora

Após passar o período de alta da pandemia exibindo reprises de grandes sucessos da emissora carioca, os autores e diretores de novelas já se movimentam para as próximas produções. Novidades estão por vir.



A estreia mais próxima está marcada para o mês de novembro, no dia 8. Nessa data, a Globo irá estrear ‘Um Lugar ao Sol’, da autora Lícia Manzo. Já para o ano de 2022, uma das produções mais aguardadas e comentadas nas redes sociais, o remake de Pantanal. O clássico da TV Manchete e que agora fará parte da grade de produções da Tv Globo tem data de estreia marcada para 14 de março.

Emanuel Carneiro



Quando a trama foi anunciada pela emissora aconteceu uma comoção nas redes sociais, todos queriam saber quem seria Juma Marruá e vários nomes foram lançados. Lembrando que na primeira exibição, quem fez o papel da mulher selvagem foi Cristiana Oliveira, hoje contratada pela Record.

Ainda em 2022, no mês de outubro, Olho Por Olho de João Emanuel Carneiro entrará no ar com nomes de peso da emissora: Letícia Colin e Tony Ramos. João Emanuel é conhecido por novelas dinâmicas, ácidas e coleciona sucessos como Avenida Brasil e Da Cor do Pecado.

E Glória Perez também está na lista de autores que estão preparando suas histórias para o horário das 21hs. Suas novelas são conhecidas por abordarem diferentes culturas de diversos países. Exemplos são Caminho das Índias e o Clone (atualmente em exibição no Vale a Pena Ver de Novo). E há quem diga que a protagonista será a atriz Giovanna Antonelli.