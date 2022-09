Rede Globo fará cobertura da Copa no Catar com uma equipe de mais de 500 pessoas

Cobertura do evento será marcado pela diversidade e trará pela primeira vez uma mulher comentando os jogos ao lado de Galvão Bueno e Roque Júnior e pela primeira vez duas narradoras nos jogos da Copa

Para corresponder às expectativas do maior evento esportivo do mundo, a Copa no Catar terá uma cobertura mais que especial da Rede Globo, com uma equipe plural de 500 pessoas, e transmissão de 160 horas no SporTV e 160 horas na TV Globo.

Lema da Globo para Copa do Mundo no Catar

O mundial de seleções estreia em 20 de novembro, com a transmissão de 64 jogos (56 deles ao vivo). A cobertura da rede de TV carioca tem como slogan o lema “Tamo Junto Pela Copa” e patrocínios da Ambev, BRF, Claro, Itaú, Magalu e Pixbet.

Parte da equipe responsável pela transmissão da Copa estará no Catar e outra no Brasil, para que tudo ocorra em perfeita sintonia. “Para nós, é uma responsabilidade muito grande. A gente ajudou a construir isso e agora temos a oportunidade de construir mais um capítulo dessa história tão bonita, capaz de despertar a atenção de milhões de pessoas ao mesmo tempo’ afirmou o diretor de esporte da casa, Renato Ribeiro.

A jornalista Ana Thais será a primeira mulher a comentar os jogos da seleção masculina em Copas do Mundo na TV Globo

Dentre as novidades na cobertura desse ano, vale destacar que as mulheres terão mais presença, como a jornalista Ana Thais, que será a primeira mulher a comentar os jogos da seleção masculina em Copas do Mundo na TV Globo e as primeiras narradoras mulheres em jogos de Copa: Renata Silveira, na TV Globo, e Natália Lara, no SporTV.

A Rede Globo terá ainda reforços na equipe de comentaristas com as jogadoras Formiga, Cris Rozeira e Tamires, que estarão juntas com os ex-jogadores Zé Roberto e Hernanes, e o jogador do Flamengo, Diego Ribas.

Galvão Bueno e Ana Thais

“Acreditamos que a conexão com a sociedade é fundamental. Queremos que as pessoas se enxerguem em nossa cobertura, nas histórias que vamos contar. Queremos criar identificação. O brasileiro vai se reconhecer quando assistir à Copa em alguma plataforma Globo. Estamos idealizando uma Copa de todos para todos”, acredita Joana Thimóteo, diretora de eventos esportivos da Globo.