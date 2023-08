A marca aposta em brincadeira divertida para quem está exausto de ouvir a trilha sonora mais famosa da internet

A rede de frango frito Popeyes, vai presentear neste Dia dos Pais todos que estão exaustos de ouvir a música de uma galinha famosa tocando o dia todo com a campanha Galinha Fritadinha. Por meio do site da ação, será possível converter um conteúdo daquela famosa galinha musical em um cupom de desconto em um combo do Popeyes para aproveitar a data enquanto saboreia o incrível frango frito marinado por 12 horas, crocante, sequinho e suculento.

Popeyes faz ação inédita de Dia dos Pais com trocadilho da famosa música infantil da galinha

A campanha desenvolvida pela agência África, apresenta um jingle com melodia infantil e letra chiclete para anunciar uma experiência de degustação em família de maneira bem-humorada e com a cara de Popeyes. O filme da campanha ressalta ainda que os papais e mamães não precisam ficar descabelados na data, porque o sossego vem aí com um delicioso combo frito para comer em família.

Popeyes faz campanha do Dia dos Pais com trocadilho da Galinha Fritadinha



“Para celebrar uma data especial, criamos a brincadeira da galinha fritadinha para oferecer às famílias um alívio na trilha sonora mais conhecida por pais e mães, com o benefício de um cupom para experimentarem o melhor frango frito que eles ainda não provaram. É uma oportunidade de manter o bom humor e ainda gerar experimentação e novas ocasiões de consumo do nosso produto”, explicou Juliana Cury, vice-presidente de marketing e vendas da ZAMP, máster-franqueada Burger King e Popeyes no Brasil.

Rede de frango frito Popeyes faz campanha do Dia dos Pais com trocadilho da Galinha Fritadinha



Para ganhar o cupom, basta acessar o site da ação e escanear um vídeo ou foto da famosa galinha da musiquinha em qualquer tela e convertê-la num cupom galinha fritadinha, que poderá ser trocado no balcão por um combo por apenas R$ 19,90. O combo é composto por um tradicional CBF, uma batata pequena e um filé suave ou vibrante.



“O Popeyes vai presentear aqueles que fazem tudo pelos seus filhos pequenos, assistindo milhares de vezes ao dia os famosos vídeos de um famoso personagem infantil. Por meio de uma tecnologia de reconhecimento, quando os papais apontarem seus celulares para esses vídeos, eles receberão um presente para curtir a deliciosa e crocante Galinha Fritadinha do Popeyes. Coincidências à parte, eles merecem”, afirmou Sergio Gordilho, co-presidente e CCO da Africa Creative.

A campanha da Galinha Fritadinha acontece do dia 03 de agosto até o dia 14 do mesmo mês em todas as lojas Popeyes do Brasil presentes nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Pernambuco, Paraná e Bahia.