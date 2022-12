Reconhecimento Internacional: O escritório de advocacia Simone Torres recebe prêmio na Universidade de Oxford

Escritório brasileiro especializado no segmento de advocacia trabalhista ganha destaque na Inglaterra pela sua competência e humanização

Uma advocacia mais humanizada e que entende a dor do cliente. Esse é um dos principais lemas de Simone Torres, CEO do escritório que carrega o seu nome: Simone Torres – Advocacia Trabalhista. Com essa ótica diferenciada, que vê na profissão uma oportunidade de transformar histórias, o Simone Torres Advocacia tem ganhado destaque internacional.

Escritório brasileiro, Simone Torres Advogados, recebe prêmio na Universidade de Oxford

Para fechar o ano de 2022, o escritório brasileiro pode comemorar mais um prêmio em seu currículo. Se trata do prêmio concedido pelo Conselho da União Acadêmica de Oxford após análise da destacada atuação no segmento.

Simone Torres divide os créditos de mais essa vitória com toda sua equipe. “É imensurável a alegria e o prazer de estar aqui. É uma honra por se tratar de uma Universidade que é respeitada em todo mundo. O Simone Torres chegar a esses patamares de visibilidade só se deu porque a gente desenvolve um trabalho técnico e ético com uma equipe de excelentes profissionais, mas acima disso, excelentes pessoas. E é a eles que eu dedico esse prêmio”, declara a CEO.

Um dos pilares que traz destaque para o Simone Torres Advogados é a humanização

E esse não é o primeiro prêmio que o Escritório Simone Torres Advogados conquistou em 2022, só esse ano eles ganharam cerca de outros dez prêmios. Com destque para o Top Of Business – Leaders Business Awards 2022 UAE, a premiação aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Eles foram vencedores na categoria “Lei/Justiça”.

Além dos prêmios do escritório, a advogada, que hoje também é delegada trabalhista da OAB Niterói, foi premiada como personalidade feminina em uma premiação realizada pela IBI (International Business Institute).

O Prêmio Top Empreendedor e Personalidade Feminina de 2022 tem como objetivo destacar diversos empreendedores nos mais variados segmentos e mulheres que representam a essência da luta e da força da mulher brasileira.