Recém chegado ao portal iG, Perline comemora aniversário de Adryana

O jornalista voltou para casa onde ele começou a carreira

O jornalista celebrou o aniversário de Adryana, do grupo ‘Adryana & A Rapaziada’ nesta semana. Em entrevista ao Jornal de Brasília, Perline relembrou o início da carreira, quando era super fã da cantora e esteve com ela pela primeira vez em um programa de televisão. Outra comemoração do comunicador foi o lançamento da coluna que leva o nome dele no portal iG.

Seguindo todas as normas de segurança contra Covid-19, Perline foi convidado e marcou presença na festa de aniversário de Adryana. “É uma amiga que eu conhecida no trabalho. Ela participou algumas vezes e a gente foi estreitando a nossa relação, é uma pessoa que eu falo com uma certa frequência, nos gostamos bastante. Eu sempre fui muito fã dela. Quando eu tiver a oportunidade de conhecê-la, eu tive uma realização como de uma criança feliz em ver o ídolo”.



Adryana celebrou aniversário em grande estilo

A cantora fez sucesso nos anos 90, quando Perline ainda nem pensava em se tornar jornalista. Hoje, ele já realizou grandes feitos, como o de entrevistar Adryana. Já tendo passado pelo Estadão, Folha e Terra, o jornalista partiu para um novo desafio nesta quarta-feira, 27. Ele ganhou a própria coluna no portal iG, retornando a casa onde ele começou a carreira.

“É um desafio muito grande porque depois de anos trabalhando de maneira mais convencional, agora vou ser eu por eu mesmo. São mais de 15 anos trabalhando em redações e sempre respondendo a um editor, agora eu vou ser o meu chefe”, disse Perline. De spoiler, o jornalista contou que o público pode esperar vários furos de reportagem.