Ray-ban recebe celebridades em São Paulo para apresentar nova coleção

Marca celebrou a sua coleção de ícones reinventados em karaokê animado

Rincon Sapiência, Harley Alves e Chris Paladino, entre outras celebridades, estiveram no evento da marca Ray-Ban para apresentar a coleção Icons Reinvention. O evento contou com um animado karaokê, no Centro de São Paulo, na última quinta-feira (14). Os modelos Aviator, Caravan e Round chegam com novidades premium, como hastes decoradas e ponteira injetada.

Confira os cliques abaixo, do fotógrafo Breno da Matta:



Victor Sparapane

O ex-BBB Viegas

Gabi Lisboa e Dora Figueiredo

Carol Novaes

Harley Alves

Letticia Munniz

Rincon Sapiencia e Harley Alves