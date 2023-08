Ratinho revela que foi rejeitado pela Band e que mentiu para entrar na Record

Apresentador contou sua história em entrevista ao podcast Ticaracaticast e disse que mentiu a Eduardo Lafon, diretor da Record na época, para tentar uma chance na emissora

O apresentador Ratinho – Carlos Massa – nunca escondeu que foi revelado pelo diretor Eduardo Lafon, quando foi convidado para assinar com a Record em 1997, mas somente agora, revelou detalhes da conversa com o diretor, em entrevista ao podcast Ticaracaticast comandado por Bola e Carioca.

Ratinho é entrevistado por Bola e Carioca no Ticaracaticast



“Eu não queria ir para a Record, eu achava a Bandeirantes mais fácil. Daí eu fui lá… Tinha um tal de Zé, José Alencar diretor, não me lembro o nome direito. Assinamos o contrato na Band, daí o dono da Bandeirantes não quis, o Saad [Johnny]. ‘Não, não quero esse rapaz na minha televisão não, é muito doido’. E não deixou eu entrar”, contou Ratinho, que na época já era popular na TV por comandar o programa policial 190 Urgente, na CNT.

Bola e Carioca entrevistaram Ratinho no podcast Ticaracaticast



“Daí eu saí da Bandeirantes, e na minha saída eu encontrei o Lafon [Eduardo], mas eu já tinha levado o pé na bunda da Bandeirantes. Daí encontrei o Lafon na Rubens de Alencar [rua], e ele falou: ‘você assinou com a Bandeirantes?’. Eu inverti pra ele, e falei que eles assinaram, mas eu ainda não assinei, estou pensando. Ele falou: ‘entra aqui na caminhonete, quero falar com você’. Falou: ‘você vai trabalhar pra gente, quanto é que você ia ganhar lá?’. Eu menti de novo: ia ganhar 60 mil. ‘Então você vai ganhar 120 aqui’, contou Ratinho sobre a proposta.

Ratinho revelou que salário aumentava todo dia

Créditos: Reprodução YouTube



O apresentador lembrou que o programa foi um grande sucesso e que faturava muito dinheiro. “Todo dia começava aumentar meu salário. 120, depois passou pra 320, 740, aí chegou até a um milhão e 400 sem eu pedir, eu nunca pedi. Aquele negócio do 0900 dava muito dinheiro, daí e falei que queria comissão. Ao invés de me darem comissão, aumentaram meu salário. Talvez a comissão fosse maior”, afirmou Ratinho, detalhando como seu faturamento era astronômico na época.



“Eu fiquei 1 ano na Record, foi o seguinte: sempre fui apaixonado pelo SBT, desde menino. Aquele bispo Honorilton [Gonçalves] me chamou lá em cima, ele nunca me chamava. Cheguei lá e ele falou assim: ‘nós vamos ter que cortar o teu salário pela metade’. Falei não, espera, eu já comprei os trens, agora tem que pagar. Tem que esperar o final do contrato para fazer isso. Daí ele falou: ‘não, você está fazendo jabá, você trouxe o José Serra no programa’. Ele era ministro da saúde, eu levei ele no programa para falar de papanicolau”, justificou o apresentador para o bispo.



Ratinho disse na entrevista que autorizou a produção ir atrás de então ministro da saúde, José Serra, porque ele estava indo em todas as televisões abordar o assunto. “Eu falei: mas, ele é ministro da saúde, pra dar um pouco de seriedade no programa. ‘Ah, mas ele é persona não grata’, disse o bispo. Falei: então faz uma lista de que não pode vir aqui e de quem não pode. Aí ele achou ruim e começou a me xingar. Então eu falei: eu não vou deixar o senhor acabar com o meu contrato. Falei: Bispo Honorilton, o senhor pode mexer com tudo comigo, mas não mexa na minha dignidade. Corte o meu salário, mas não fale que eu peguei dinheiro por fora, porque esse tipo de coisa eu não faço”, revelou.



O apresentador contou que mais uma vez, teve muita sorte porque justamente naquele momento crítico, ao sair da sala, recebeu uma ligação do Silvio Santos e combinaram de se encontrar. “Ele falou assim: ‘Ratinho, quanto você ganha na Record?’ Eu falei: ganho bastante. Ele falou: ‘eu pago mais do que você ganha na Record e você pode trazer todo mundo para trabalhar com você no SBT, mas tem que vir hoje, assina aqui. Falei ah, não, assino amanhã, vamos conversar. Silvio respondeu: ‘assina aqui’, e fez um cheque de 10 milhões. Então ele me convenceu, [risos] eu vou já, me dá aqui. Daí eu falei o negócio da multa e ele falou que ‘o banco Panamericano paga e você faz a propaganda do banco’”, contou sobre a sua primeira conversa com o dono do baú. “Eu estou há 27 anos em segundo lugar no Ibope, ninguém fala disso. Estou há 27 anos e há um bom tempo eu estou ganhando da Globo”, falou sobre sua vice-liderança consolidada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Na Record, Ratinho comandou o programa ‘Ratinho Livre’, que foi um fenômeno de audiência e chegou a atingir picos de lideranças após o horário da novela das 20h da Globo, atualmente das 21h. Em 1998, Ratinho estreou o ‘Programa do Ratinho’, que seguiu alcançando e liderança na audiência. A partir de 2005, o programa passou por inúmeras reformulações, para transformá-lo num sucesso comercial, porém, o Programa do Ratinho chegou a sair do ar no final de 2006. Em 2007, Ratinho comandou o ‘Jornal da Massa’ e o ‘Você é o Jurado’. Em 2009, apresentou o ‘Nada Além da Verdade’, no mesmo ano, o Programa do Ratinho voltou a ser exibido.