Ratinho Jr. para presidente? Ratinho Pai está pronto para apoiar!

Em podcast Ratinho fala sobre suporte à uma possível candidatura do filho

No mais recente episódio do podcast Ticaracaticast, transmitido ao vivo em 9 de agosto, o carismático apresentador e empresário Carlos Roberto Massa, conhecido nacionalmente como Ratinho, abriu o jogo sobre diversos aspectos de sua vida, incluindo a trajetória política de seu filho Ratinho Jr., atual governador do estado do Paraná.

“Eu vou pedir voto porque eu sei que ele foi o melhor que eu imaginava”, disse Ratinho sobre governo de Ratinho Jr. no Paraná

Em uma conversa franca com os apresentadores Bola e Carioca, Ratinho revelou seus sentimentos em relação às pretensões políticas de seu herdeiro. O apresentador não escondeu sua posição quanto a uma possível candidatura de Ratinho Jr. à presidência nas próximas eleições. Com uma declaração firme, ele declarou: “Eu sempre falei para os três filhos, faça o que vocês quiserem, o que vocês fizerem, se estiver dentro da lei e for a coisa direita, eu vou apoiar vocês. Se ele [Ratinho Jr.] disser que quer ser candidato a presidente da República, eu sou o primeiro a pedir voto.” O apresentador demonstrou confiança no filho, ressaltando que acredita no potencial político de Ratinho Jr.

Ratinho também compartilhou no podcast como Ratinho Jr. o surpreendeu positivamente ao assumir o governo do Paraná. O apresentador, que é conhecido por seu estilo despojado e espontâneo, revelou que o filho superou suas expectativas, gerindo o estado de maneira exemplar. “Ele tocou a minha empresa sozinho, eu pensei que um governo é mais difícil. Não, ele foi melhor como governador do que o trabalho que fez dentro da minha empresa”, elogiou.

Ratinho e filho governador mantêm distância dos negócios um do outro

O lado empresarial de Ratinho também veio à tona durante a entrevista. Ele admitiu sua desorganização financeira, confessando que, embora saiba ganhar dinheiro e vender, não é bom em administrá-lo. Nesse ponto, Ratinho Jr. entrou em cena, assumindo o papel de cuidar das finanças do pai. Segundo Ratinho, hoje este papel está a cargo de seu outro filho, Gabriel.

O apresentador mencionou que agora mantém distância dos negócios de Ratinho Jr., proibindo-o de entrar em sua empresa e evitando interferir nas ações do governo. “O Juninho é governador, não se mete mais, ele não vai lá na minha empresa, proibi ele de entrar lá e eu também não vou no governo”, garante.

Um fato interessante surgiu quando Ratinho contou sobre sua única visita ao Palácio do Governo, onde almoçou com Ratinho Jr. Ele revelou que o filho buscava sua opinião sobre uma propaganda que seria lançada, demonstrando a relação de apoio e respeito mútuo entre os dois.

Em entrevista, apresentador expressou seu apoio à candidatura do filho

A entrevista revelou a relação complexa e afetuosa entre Ratinho e seu filho governador, assim como suas visões políticas e o orgulho que o apresentador sente por suas realizações. O futuro político de Ratinho Jr. promete ser uma jornada interessante, com o respaldo de um pai influente e admirador de seu trabalho no governo paranaense.

Assista ao episódio completo do podcast com a entrevista aqui – https://www.youtube.com/live/92ZRhKoQ2WE?feature=share