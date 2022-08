Conheça “Brave”, nova track de Daphne e Devochka que fala sobre a coragem de ser artista

Devochka e Dapnhe se conheceram na plataforma club house durante a pandemia e a conexão foi instantânea

Devochka e Dapnhe se conheceram na plataforma club house durante a pandemia e a conexão foi instantânea. O “match” não veio apenas pela identificação dos altos e baixos que elas já enfrentaram no mercado da música, assim como várias mulheres da cena, mas também pelas duas estarem trabalhando na mesma linha de som.

“Nós duas estávamos com muita energia guardada por causa da quarentena. E essa saudade das pistas, somada às frustrações por coisas que ouvimos ao longo da nossa carreira, não só por sermos artistas, mas por sermos mulheres, fez ‘Brave’ nascer com toda essa força que a música carrega”, contam as artistas.

A música traz uma pitada de Tech House aos vocais mais falados do que cantados, característicos do Bass House, fazendo com que a história por trás da letra seja contada de forma mais séria, em uma conversa com o público, mas que não deixa a musicalidade de lado, já que os build ups e drops foram totalmente pensados para as pistas.

Com uma letra simples, “Brave” carrega todo o peso da trajetória das produtoras: “Eu possuo isso, eu mereço isso. Tudo que eu tenho eu conquistei suando”, frisando a importância de não esquecer o mérito próprio, independente do que as pessoas ao seu redor falam.

Apesar de reconhecerem que a cena eletrônica feminina tem feito grandes progressos e vive sua melhor fase, as artistas destacam que ainda há um longo caminho a ser trilhado. “Um exemplo disso é a diferença de tempo de carreira que nós temos. Devochka abriu diversas portas para que Daphne existisse hoje, e pudesse abrir portas para as próximas também. É um ciclo, que infelizmente ainda anda a passos lentos, mas que está acontecendo e é extremamente importante para nossa cena.”

A ótima recepção de “Brave” nas pistas mostra a força da história contada e a identificação do público com seu conteúdo. Confira a track disponível em todas as plataformas de streaming, clicando aqui. E fique de olho nas redes sociais de Devochka (@devochka) e Daphne (@daphnelivemusic).