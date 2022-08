Belo Horizonte recebe a 31ª Expocachaça e transforma a capital mineira em polo de atração turística

Cidade espera mais de 100 mil visitantes para evento que acontece de 4 a 7 de agosto

De 4 a 7 de agosto, Belo Horizonte receberá a 31ª Expocachaça e a 15ª Brasilbier. Eventos serão realizados na Serraria Souza Pinto e contará com uma extensa programação. A iniciativa que movimenta mais de R$450 milhões de negócios durante e pós-feira; também transforma a capital mineira em polo de atração turística com visibilidade nacional e internacional.

Eventos serão realizados na Serraria Souza Pinto

“Somos o primeiro evento do perfil realizado no país e posso dizer que o formato que construímos ao longo dos nossos 31 anos – B2B-Feira e BSC-Festival – é inédito no Brasil e, claro, no mundo. Aqui a cachaça reina absoluta!”, afirma o presidente e promotor da Expocachaça e da BrasilBier José Lúcio Mendes.

Produtores de 20 estados participam do evento, com produtos vindos do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Paraíba, São Paulo, Paraná, DF, Alagoas, entre outros, além é claro, de Minas Gerais.

“O pioneirismo e a força da Expocachaça fez dela a conceituada feira e a vitrine mundial da cadeia produtiva da cachaça. Essa posição nos permite fomentar ainda mais negócios, promover e divulgar os produtos, serviços, equipamentos, insumos da cadeia produtiva e de valor da cachaça entre outros”, conta Mendes.

José Lúcio Mendes idealizador da Expocachaça

Para se ter uma ideia, em 2022 o evento cresceu 20% e é o maior do Brasil em participação e mix de produtos. Só de expositores são 150 vindos de todo o Brasil e a expectativa de público é de mais de 20 mil pessoas por dia.

Segundo o Centro Brasileiro de Referência da Cachaça (CBRC), a cachaça é o 3º destilado mais consumido no mundo, mas que ainda tem muito a ser explorado. “O mercado está aberto a novos produtos o tempo todo, que tenham uma cultura do país onde são fabricados. Precisamos explorar isso melhor”, diz o presidente da Expocachaça.

No Brasil, hoje em dia, segundo o CBRC, são produzidos 1,3 bilhão de litros de cachaça por ano: 70% industriais e 30% artesanais, num total de 5523 marcas. 60% delas são produzidas em Minas Gerais.

SERVIÇO

O QUE: 31ª Expocachaça

QUANDO: de 4 a 7 de agosto

ONDE: na Serraria Souza Pinto: Av. Assis Chateaubriand, 809 – Centro, Belo Horizonte/MG