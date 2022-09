Rapper Xamã ganha Websérie chamada “Malvadão do Bem” que conta sua trajetória ao estrelato na música

Projeto com três episódios lançado pela Fila mostra detalhes da vida de um dos principais nomes do rap nacional e está disponível nos canais oficiais da marca

O Rapper Xamã, batizado Geizon Carlos da Cruz Fernandes, é um dos principais nomes da música no Brasil e embaixador da Fila, marca italiana, criada em 1911 em Biella, e que possui uma rica herança esportiva.

A história do artista é repleta de inspiração e totalmente conectada ao posicionamento change the game da marca, feat perfeito que originou o “Malvadão do Bem”, um filme que conta a trajetória do artista desde os primeiros sonhos musicais até o sucesso, quando se consagrou #1 do Brasil com a batida “Malvadão 3”, letra que inspirou o nome da produção.

A websérie foi realizada no Rio de Janeiro e o responsável pela captura das imagens foi o filmmaker Thiago Jenne, mais conhecido como Cabelo. Junto com o artista, a equipe percorreu os principais bairros que o cantor viveu antes de mudar o jogo por meio da música. Sepetiba, local onde Xamã cresceu ao lado da família e que deu início às suas primeiras criações, e Santa Cruz, região conhecida pelo trajeto até o trabalho nas estações e trens do Rio de Janeiro, ganharam os holofotes e foram escolhidas como os grandes cenários do filme.

Xamã possui uma jornada de muita batalha antes de se destacar nos palcos. Foi campeão de redação no colégio e se encontrou como artista por meio da poesia. Logo em seguida, deixou de trabalhar como camelô e começou a rimar vendendo amendoim nos trens da capital carioca. Antes da explosão na mídia, nas plataformas streaming e nos grandes shows, Xamã participou de inúmeras batalhas por todo o Brasil e ganhou diversas delas, até alcançar o sucesso e se tornar um dos principais nomes do rap nacional.

“O meu ‘Change The Game’ começou nesses lugares que representam o início de tudo. Onde eu cresci e entrei para o jogo, mudando minha vida e realizando meus sonhos. Afinal, foi a inspiração que eu tirei das ruas que fez eu chegar onde estou hoje”, diz Xamã.

Ao longo de décadas a Fila escreveu sua narrativa nas ruas, promovendo parcerias icônicas com grandes nomes da música. “Nossa relação com o Xamã já é de longa data, ele é embaixador da marca e sua trajetória representa muito o que queremos transmitir. Dessa forma, conseguimos contar sobre o nosso crescimento junto com a história dele, que está conectada com a nossa”, comenta Adriana Magalhães, gerente de branding e marketing da Fila Brasil.

A websérie é composta por 3 episódios e está disponível no canal oficial da Fila.

Canal Youtube: Link https://www.youtube.com/channel/UC8TtevJjlaEYYyznejzkwfg