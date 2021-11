Em entrevista coletiva, Thaíde e Dada Yute falam sobre o projeto Rap Reggae Party

Os cantores Thaíde e Dada Yute falaram sobre o projeto Rap Reggae Party que conta com 16 artistas do cenário musical e fala sobre música e representatividade

Quem ainda não conferiu a faixa ‘’Pra Cima’’, nas vozes de Thaíde e Dada Yute, é bom atualizar a playlist! A canção faz parte do Projeto Rap Reggae Party que conta com a participação de grandes nomes da música como Thaíde e Dada Yute. O nome do projeto pode soar familiar, e é. Um trocadilho com a música de Bob Marley, “Punky Reggae Party”, nomeia o projeto que promete misturar o melhor do rap com o reggae nacional.

O clipe também já está no ar e foi filmado no centro de SP. Local onde os dois artistas possuem memórias de tempos atrás, logo quando estavam despontando no cenário do rap e do reggae. Thaíde dançava break no centro do SP e Dada Yute vendia comida. Ambos colecionam memórias afetivas com o cenário de “Pra Cima”. O clipe ainda conta com looks super coloridos e coreografia. A faixa faz jus ao título, Pra Cima, muito dançante e animada.

Em entrevista à Coluna os cantores contaram um pouco sobre como foi a preparação do clipe e de suas participações neste projeto que reúne uma série de nomes e faixas que possuem DNA jovem e de representatividade na música.

Em trecho Dada Yute disse que esta mistura de vertentes musicais como o rap e o reggae vem do mesmo lugar, passeiam pela mesma atmosfera. É a união de várias narrativas que partem das matrizes negras. Já Thaíde revelou ser grato pelo convite e participação e que a música é o alimento da alma.

Entre os projetos que estão sendo desenvolvidos separadamente, Thaíde está preparando novas músicas e que já possuí uma faixa pronta que será lançada com a Collors. Ele também está prestes a lançar seu podcast e participa do programa Canta Comigo, exibido pela Rede Record de TV. Já Yute, está em gravação de seu novo álbum, que possuirá uma nova roupagem, mais pop, mas sem perder as raízes.