Rainer Cadete comemora 18 anos de carreira com “Diário de um Louco”

Primeiro espetáculo solo do Ator Global , estreia neste sábado

Estrelada por Rainer Cadete, a peça online, “Diário de um Louco” estreia amanhã dia 13/03. Adaptada do conto homônimo de Nikolai Gogol com direção de Elias Andreato o espetáculo comemora os 18 anos de carreira do ator.

Com participação em várias novelas da Globo e famoso pela participação na série “Verdade Secretas”, a peça é o primeiro espetáculo solo de Rainer, que interpreta um funcionário público atormentado, vivendo fantasias de poder e riqueza. A partir de situações inusitadas vividas pelo protagonista, o autor do texto denuncia assédio no ambiente de trabalho, amor impossível, tratamento mental inadequado e hierarquia social.