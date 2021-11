‘Fiquei rico depois que parei de investir na bolsa’, declarou Raiam Santos para Jorge Nicola

O nômade digital, e uma das grandes referências na internet, já teve a conta do Instagram hackeada mais de 9 vezes

O nômade digital e ex-kicker de futebol americano, Raim Santos participou de uma live no Youtube ao lado do blogueiro Jorge Nicola, na noite dessa última sexta-feira (18). No bate papo entre futebol, experiência de vida e investimentos, Raim contou qual o segredo para ter sucesso.

Durante o bate-papo, Raim contou que em 2018 fez o maior investimento: nele mesmo.

“Tirei todo meu dinheiro da bolsa de valores e comecei a investir em conhecimento, experiência de vida, network e saúde física e mental. Investir em você, com toda esses itens você vai ter dinheiro”, comentou. E aproveitou e rebateu: “[Nicola] se você tivesse investido em biticoins, não estaria tão feliz e realizado do que ter o seu próprio programa, não é?”, exemplificou.

Ainda durante a live, Raiam contou que ao longo de toda a trajetória como nômade digital, usando as redes sociais, já teve a conta do Instagram derrubada mais de nove vezes.

“Hoje consigo perceber que passar por esse processo de ‘hate’ só fortaleceu meu conhecimento e também o meu negócio. Agora consigo perceber o quão intenso e incerto é a internet, mas esse é o meu ramo de trabalho, que me dá visibilidade, posso divulgar meus projetos em livros e cursos. O Youtube também é uma das ferramentas mais poderosas e democráticas para se investir”, comentou.



Raiam atualmente é uma das grandes referências em comunicação do Brasil, e já trabalhou como comentarista da ESPN e em times de futebol americano nos Estados Unidos. Considerado um nômade digital, ele já morou em mais de 80 países.