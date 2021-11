Aprenda dicas infalíveis para fazer fotos a noite com smartphone com o fotógrafo Rafael Duarte

O fotógrafo Rafael Duarte separou dicas para deixar sua foto feita no celular bonita e com qualidade durante à noite

Fazer fotos a noite e ter resultados é um desafio, principalmente ao usar a câmera do seu celular, pois é necessário tomar alguns cuidados para evitar que a foto fique com ruídos, tremida e sem qualidade. Há uma falha na maioria dos sensores das câmeras de smartphones que causam esses problemas na hora da foto em ambiente escuro.

Mas, para que você possa utilizar bem as ferramentas da sua câmera e tirar fotos com boa definição e nitidez à noite, confira as dicas valiosas que o fotógrafo Rafael Duarte separou.

A primeira dica de Rafael Duarte é evitar os movimentos bruscos na hora da captura.

“Para evitar movimentos bruscos, se apoie ou apoie o smartphone em algum lugar. A estabilidade do aparelho irá evitar tremores na hora da captura da foto, já que fotos noturnas não possuem muitas luzes, as poucas que o obturador conseguir capturar precisa estar bem estável para garantir a nitidez na foto”, diz.

Rafael traz outra sugestão fundamental para fazer fotos à noite, evitar o uso do zoom.

“O zoom e a fotografia noturna não são os melhores amigos do mundo. O uso do zoom na captura noturna pode deixar a foto cheia de ruídos e acaba tirando toda qualidade da foto, impedindo que seja nítida”, explica.

Por conta de o ambiente estar mais escuro do que se fosse durante o dia, é comum utilizarmos a ferramenta “flash”, mas Rafael indica o uso correto desse recurso.

“O flash ainda algo bem polêmico na hora de fotografar pelo smartphone, pois, muitas pessoas não conseguem manuseá-lo de forma correta, não é nenhum bicho de sete cabeças, basta seguir o seguinte raciocínio: Quando for tirar uma foto de perto use o flash, pois, ele poderá tirar sombras indesejáveis, poderá de fato cumprir o seu papel de iluminar onde não tem luz, para garantir uma boa foto, aproxime-se do objeto/pessoa a ser fotografada”, sugere.

O fotógrafo conta ainda quando é necessário evitar o uso do Flash.

“O Flash deve ser evitado para fotografar tudo que esteja longe e seja amplo, nesse caso substitua o recurso por pontos maiores de luz ou na edição”, revela.

O segredo de uma boa foto feita durante à noite é abusar do modo HDR do seu smartphone.

“O modo HDR é um recurso próspero que vem nas câmeras dos smartphones, ele tem o “poder” de fazer o balanceamento das áreas mais claras e mais escuras da foto. Tente deixar o smartphone super estável quando usar esse modo”, declara Rafael.

Por fim, a sugestão do fotógrafo é ter em seu dispositivo celular, aplicativos que possam agregar na sua foto.

“O que seria de nós se não fosse nossos amados aplicativos, não é mesmo? Os aplicativos que eu particularmente mais uso nesses casos de fotografia noturna é o Lightroom e o AfterLight, acho que eles têm funcionalidades incríveis e que são super úteis para uma boa captura noturna, com eles é possível aumentar o brilho, equilibrar tons da foto e até mesmo diminuir a saturação”, finaliza.