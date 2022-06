Radisson Red Campinas oferece experiência urbana e conforto aos hóspedes no coração de Cambuí

Próximo de pontos essenciais da cidade, o hotel possui opções de lazer, relaxamento e espaço para reuniões, além de manter uma política amigável para pets

O Radisson Red Campinas, no estado de São Paulo, é uma opção perfeita para quem deseja mergulhar no ritmo urbano de uma das cidades mais empolgantes do sul do Brasil ou apenas relaxar entre as reuniões de negócios.

Localizado no coração do badalado e arborizado bairro de Cambuí, repleto de restaurantes e bares vibrantes, o hotel fica a 15 minutos a pé do marco histórico do centro da cidade, sendo próximo também da Catedral Metropolitana de Campinas, do shopping para pedestres da Rua 13 de Maio, a 10 minutos da Rodoviária e a 30 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos.

Ao acordar, os hóspedes podem desfrutar de um delicioso café da manhã, com uma saudação ao sol e vistas urbanas incríveis, além de ter a opção de começar o dia praticando exercícios, na sala de ginástica, ou dando um mergulho revigorante na piscina ao ar livre. O terraço isolado e banhado pelo sol tem muitos assentos em estilo lounge para momentos de tranquilidade em grupo, além de uma sauna para aliviar o stress do dia a dia.

Para os amantes de pets, o hotel possui uma política amigável de animais de estimação, permitindo que seus donos possam desfrutar da estadia ao lado dos seus melhores amigos.

Apreciar a vista interior e exterior ao se hospedar em um dos 185 Studios, divididos em cinco categorias diferentes, com enormes janelas e paredes repletas de arte, faz parte da visita. Com vários itens essenciais, desde uma mini geladeira até Wi-Fi gratuito super-rápido, estes espaços multifuncionais permitem que os hóspedes trabalhem e recarreguem as energias com facilidade.

Para quem precisa trabalhar de forma remota, o Radisson Red Campinas oferece um espaço para reuniões nos três Estúdios de Eventos e Jogos, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia, incluindo Wi-Fi gratuito de alta velocidade, projetor e sistema de som. Para quem deseja se divertir, o local também possui salas de jogos, bares, sala de TV e espaço para eventos, com apoio de uma equipe de criativos, para tornar a diversão ainda maior.

Quem desejar obter mais informações, pode acessar o site do Radisson Red Campinas

www.radissonredcampinas.com.br