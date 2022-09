Rádio Mix supera Jovem Pan e UOL em live no Tik Tok

Transmissão contou com a presença de Lil Whind (Whindersson Nunes no trap) e a cantora Priscilla Alcantara*

O dia 31 de agosto foi um marco importante para a Rádio Mix. Nesta data, a empresa bateu recorde de audiência. Uma transmissão, que aconteceu às 18 horas, bateu 1,9 mil de pessoas simultâneas no Tik Tok, superando UOL e Jovem Pan na mesma faixa de horário da plataforma. A Mix é a rádio oficial do Rock in Rio e fará cobertura multiplataforma todos os dias.

Lil Whind (Whindersson Nunes no trap)

A transmissão do programa Mix Tudo, a live contou com a presença de Lil Whind (Whindersson Nunes no trap) e a cantora Priscilla Alcantara, que se uniram ao apresentadores Guilherme Pallesi, conhecido como Guipa, e Gisele Souza.

Priscilla Alcantara

Lil e Priscilla também falaram sobre os shows que irão fazer no Rock in Rio, que acontecerá nos dias 4 e 11 respectivamente.