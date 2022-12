Rádio Mix FM recebe o novo selo dourado do Twitter

Verificação dourada é reconhecimento da plataforma às empresas de alta relevância em suas categorias na rede social. Concorrentes seguem com verificação azul

Nesta semana, a Rádio Mix, plataforma de música, conteúdos diferenciados e live marketing do Brasil, recebeu o novo selo dourado do Twitter, destinado para “pessoas notáveis no governo, nas notícias, no entretenimento ou em outras categorias”.

A verificação cinza também deve ficar disponível em breve, destinado para perfis governamentais



A Mix está entre os maiores veículos a receber primeiro a verificação, enquanto os concorrentes como Rádio Rock, Energia97, Rádio Kiss FM, Rádio Disney Brasil e Metropolitana FM, ainda apresentam o selo azul.

A Mix está entre os maiores veículos a receber primeiro a verificação dourada



O Twitter também anunciou a regulamentação do ‘Twitter Blue’. O serviço, que é por assinatura, garante um selo azul no perfil, mas não faz a checagem da conta. A verificação cinza também deve ficar disponível em breve, destinado para perfis governamentais.