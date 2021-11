Rabino lança livro com mensagens motivacionais e contribuição de Danilo Gentilli e diversas personalidades

O lançamento da obra será na próxima terça-feira, 9

Em um momento em que o mundo inteiro precisa de doses de ânimo e incentivo, o Rabino Sany Sonnenreich, conhecido como Rav Sany, lança o livro “Já pensou nisso?”. A obra contará com 100 mensagens motivacionais, divididas em capítulos estratégicos para melhorar a vida dos leitores. O escritor contou com a contribuição de várias personalidades brasileiros, como o apresentador Danilo Gentilli e o palestrante Geraldo Rufino.

Rabino Sany Sonnenreich, conhecido como Rav Sany, lança o livro “Já pensou nisso?”

Super engajado nas redes sociais e fazendo palestras por todo o país, Rav Sany se tornou uma referência judaica brasileira. Sempre buscando ajudar as pessoas, ele lançará o livro que promete mudar a rotina das pessoas. O lançamento será na próxima terça-feira, 9, a partir das 19 horas, Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo-SP.

Rav Sany e Silvio Santos

O livro será ricamente ilustrado e terá uma leitura super agradável. Cada capítulo contará com uma charge, seguida por uma piada e uma mensagem motivacional. O autor indica que os leitores leiam um capítulo por dia. “São pílulas diárias para deixar a jornada mais feliz, motivante, leve e enriquecedora”, explica.

Super engajado nas redes sociais e fazendo palestras por todo o país, Rav Sany se tornou uma referência judaica brasileira

A obra também contará com contribuições de grandes nomes, como o apresentador Danilo Gentilli, na arte da capa e desenhos; palestrante, empresário e ícone da motivação, Geraldo Rufino, no prefácio; recomendações dos jornalista Luís Ernesto Labombe, Marcão do Povo, Alberto Danon e do presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Albert Eisten, Claudio Lottenberg.