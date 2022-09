“Quero que ela seja muito feliz”, declara Marcus Buaiz sobre possível retorno da ex Wanessa Camargo com Dado Dolabella

O empresário se mantém solteiro e planeja se dedicar novamente ao mercado de entretenimento, além de manter uma ótima relação com a família Camargo

O empresário Marcus Buaiz, ex-marido de Wanessa Camargo, com quem foi casado por 17 anos, está solteiro e, aparentemente, muito bem resolvido com sua vida pessoal e profissional. Aos 43 anos, Buaiz retorna ao ramo do entretenimento e já planeja tirar do papel projetos que envolvem festivais de música, segundo informa a GQ Brasil.

A cantora se separou de Marcus em maio deste ano, chocando os fãs, após tantos anos de casamento. Muitos boatos surgiram diante deste fim, como um possível encontro de Wanessa com o ex-namorado Dado Dolabella, que namorou com a artista no início dos anos 2000.

O casal pop Camargo e Dolabella fizeram muito sucesso juntos durante o início do relacionamento, agradando o público. Após terminarem, em 2002, retomaram o romance em 2003, mas dessa vez de uma forma não tão agradável. Diversas vezes Wanessa e Dado foram vistos em público brigando e a cantora chorando, o que desagradou em especial os pais da artista, que não apoiavam mais a relação.

Sobre o possível retorno de Wanessa e Dado, Buaiz mantém uma postura amigável ao desejar que a cantora seja muito feliz. O empresário é pai dos dois filhos da artista, João Francisco e José Marcus, e continua mantendo uma boa relação com os Camargo, em especial com a ex-cunhada, Camilla, e com a ex-sogra, Zilú.

“Vou me limitar a dizer que quero que a Wanessa seja muito feliz. Graças a ela, tenho meus filhos, que são o mais importante na minha vida”, declara Marcus, durante entrevista à GQ Brasil, e finaliza, sobre o bom relacionamento que mantém com a família Camargo: “Minha relação com eles é para sempre”.