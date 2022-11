Quem é Junior Cabral: um dos maiores promoters do Rio de Janeiro

Ele tem conquistado os principais eventos do Rio, além de se tornar o queridinho dos famosos



Uma semana no Rio de Janeiro, foi o que Junior Cabral precisou para mostrar ao mundo ao que veio. Nascido em Campos dos Goytacazes, ele sempre amou a realização de eventos e foi em agosto de 2020 que viu a sua vida mudar de maneira avassaladora.

Apresentadora e cantora, Ivete Sangalo e Junior Cabral durante evento (Foto: Arquivo Pessoal)

Cabral conta que sempre gostou de eventos, principalmente aqueles de virada de ano com shows animados. Ele recorda que com 14 anos passou a viajar de ônibus e sozinho para acompanhar as apresentações musicais de Réveillon, como os consagrados Lulu Santos e Alcione.

Apesar de ser nutricionista por formação, a paixão pela promoção de eventos sempre esteve viva dentro de si. Enquanto trabalhava embarcado na plataforma de petróleo, ele costumava promover encontros informativos para equipe de trabalho.

Bruna Marquezine também integra a ampla lista de queridas pelo promoter (Foto: Arquivo Pessoal)

Porém, uma semana no Rio de Janeiro mudou totalmente a sua vida. Ainda durante a pandemia, ele foi à capital do Estado para a realização de uma feijoada na Bella Marina Bar. “Essa feijoada acabou abrindo horizontes para mim. Através dela continuei com eventos, logo depois veio a Vitrinni Lounge Beer”, comentou.

Nascido em Campos dos Goytacazes, ele se tornou o queridinho dos eventos na Barra da Tijuca (Foto: Arquivo Pessoal)

Devido à simpatia e o talento nato, logo ele se tornou o queridinho dos famosos. A ampla lista com Juliette, Bruna Marquezine, Ivete Sangalo e Mariana Ximenes.

Mariana Ximenes e Junior Gabral posam juntos para foto. (Foto: Arquivo Pessoal)

Um dos pontos altos da carreira foi a realização do próprio aniversário com uma edição incrível da “Feijoada do Junior Cabral” que contou com a decoração temática de Las Vegas.

A ex-BBB e cantora, Juliette Freire, junto a Junior Cabral (Foto: Arquivo Pessoal)

Embora tenha despontado o sucesso, o promoter reconhece que ainda há um bom caminho a ser trilhado. Porém, já comemora as portas que foram abertas na Barra da Tijuca. Entre os seus planos e sonhos futuros, está a participação num reality show.