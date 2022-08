Queissada Comunicação conquista maior rede de franquias de estética da América Latina, com planos de expansão nos EUA

A agência especializada em Recursos Humanos e Digital Full Service dará suporte à Sóbrancelhas, promovendo a empresa em diversos veículos de imprensa

Com um braço se consolidando na Espanha, a Queissada Comunicação, agência de RP & Digital Full Service e que já atendeu mais de 20 empresas de todo o Brasil, acaba de conquistar, neste mês de agosto, a maior rede de franquias em estética facial da América Latina, Sóbrancelhas.

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), esse setor atingiu US$ 130,6 milhões em março de 2022, registrando um aumento de 3,3% na comparação com o mesmo mês de 2021.

“Com o mercado de estética e beleza em constante crescimento, a concorrência está ainda mais acirrada. Por isso, para que uma marca apresente uma melhor exposição e expansão, investir em assessoria de imprensa é fundamental. Estou muito feliz por estar envolvida nesse projeto, onde a Sóbrancelhas vem para somar e agregar para o desempenho do nosso trabalho, onde prezamos pela entrega dos melhores serviços aos nossos clientes. Uma parceria que reflete assuntos atuais que realçam o bem-estar, a saúde, a beleza e o empreendedorismo feminino, sendo super relevantes para o público em geral”, relata Juliana Queissada, CEO da agência.

A Sóbrancelhas está consolidada no mercado desde 2013, com serviços voltados para a estética facial. A marca está em constante reformulação para acompanhar o mercado, lançando novos procedimentos de estética facial avançada e também produtos da linha própria. “Temos como objetivo popularizar os serviços avançados para uma parcela da população que tem esse desejo, mas não consome por conta do preço e das condições de pagamento”, conta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas.

A rede de estética está presente em três países e já tem planos para instalar novas unidades nos Estados Unidos ainda este ano. A agência Queissada Comunicação dará o suporte em assessoria a fim de promover a rede de estética facial nos mais variados e renomados veículos de comunicação, para que novas pessoas possam conhecer a loja, os serviços e produtos, e se tornarem novos clientes e até mesmo futuros franqueados da marca.

Localizada em uma travessa da Avenida Paulista, a Queissada Comunicação atende empresas de vários estados do Brasil, dos mais variados segmentos. “Nosso objetivo é deixar nosso cliente satisfeito e feliz com o nosso trabalho, entregando um resultado que supra as suas expectativas e necessidades. Levamos a sua empresa à imprensa!”, finaliza Juliana.

