Que tal um cruzeiro Itália-Brasil em transatlânticos luxuosos?

Costa Cruzeiros lança condições exclusivas para a travessia do Atlântico a bordo do Costa Firenze e Costa Favolosa

Para quem sempre desejou atravessar o oceano atlântico a bordo de um navio de cruzeiro, a Costa Cruzeiros lança condições exclusivas para as viagens de travessia Itália-Brasil a bordo dos navios Costa Firenze e Costa Favolosa, que partem das cidades italianas de Gênova e Savona, respectivamente, em novembro de 2022 e têm como destino a cidade de Santos, no Brasil.

Lounge a bordo do Costa Favolosa, foto divulgação

A viagem transatlântica a bordo do navio Costa Favolosa fica a partir de 12x de R$ 345,34 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa Economy. O valor contempla a tarifa marítima e as taxas portuárias e de serviço.

Para o cruzeiro no Costa Favolosa, o viajante embarca no dia 18 de novembro de 2022 em Savona para uma viagem de 17 noites pelas cidades europeias de Marselha, Barcelona, Arrecife e Santa Cruz de Tenerife, navegando ainda pelo litoral brasileiro como Recife, Maceió, Salvador e Rio de Janeiro até alcançar Santos para o desembarque no dia 05 de dezembro.

Deck externo e área da piscina do navio Costa Favolosa, foto divulgação

Já o cruzeiro de travessia Itália-Brasil a bordo do navio Costa Firenze, que faz sua estreia no país como o maior navio da Costa a vir para a América do Sul, sai a partir de 12x de R$ 360,75 por pessoa em cabine interna dupla na tarifa Economy. O valor também contempla a tarifa marítima e as taxas portuárias e de serviço.

O Costa Firenze inicia a travessia em Gênova no dia 28 de novembro e possibilita ao cruzeirista atravessar o Atlântico e conhecer os destinos europeus de Marselha, Barcelona, Cádiz e St. Cruz de Tenerife, além das cidades de Salvador e Ilhéus, chegando ao porto santista, em 16 de dezembro, após 18 noites.

Teatro Hortensia do Costa Favolosa,

foto divulgação

As condições especiais para os cruzeiros de travessia Itália-Brasil a bordo do Costa Firenze e Costa Favolosa já estão em vigor e abrangem as reservas de cabines duplas internas, externas e com varanda na tarifa Economy. Essas ofertas são limitadas a 20 cabines por saída, não são cumulativas a outras promoções da companhia e não são válidas para grupos.

Para as agências de viagens que comercializarem os dois cruzeiros de travessia, a Costa garante um atrativo a mais: 10% de supercomissão. Esse benefício está disponível não apenas na comercialização da travessia completa, mas também nos trechos que saem dos portos de Marselha e Barcelona e das cidades brasileiras rumo a Santos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ruy Ribeiro, diretor comercial da Costa Cruzeiros

“Essa é mais uma oportunidade que desenvolvemos para valorizar a parceria e o comprometimento das agências de viagens que trabalham conosco. Dessa forma, garantimos a experiência que somente um navio Costa tem: condições especiais e maior comissionamento”, destaca Ruy Ribeiro, diretor comercial da Costa Cruzeiros.

Os cruzeiros de travessia Itália-Brasil podem ser adquiridos em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site da Costa Cruzeiros https://www.costacruzeiros.com.br/, e também no portal CostaExtra https://www.costaextra.com.br/, exclusivo para as agências de viagens.

Campo de minigolfe e Adventure Park do Costa Firenze, foto divulgação

Serviço

Costa FAVOLOSA- Travessia Itália-Brasil

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Embarque: Savona

Saída: 18/11/2022

Chegada: 05/12/2022

Número de noites: 17 noites

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Cidades Visitadas: Gênova, Marselha, Barcelona, Arrecife, Santa Cruz de Tenerife, Recife, Maceió, Salvador, Rio de Janeiro e Santos.

Costa FIRENZE – Travessia Itália-Brasil

Embarque: Gênova

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Saída: 28/11/2022

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Chegada: 16/12/2022

Número de noites: 18 noites

Cidades Visitadas: Gênova, Marselha, Barcelona, Cádiz, Santa Cruz de Tenerife, Salvador, Ilhéus e Santos.