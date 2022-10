Quatro programas do canal Gloob tem indicações à premiação Content Innovation Awards

Detetives do Prédio Azul, Vlog da Berê, Fuja Se For Capaz e Rolê Gloob concorrem em duas categorias do prêmio da Television Business International

O canal Gloob é finalista da premiação Content Innovation Awards 2022, promovido pelo Television Business International, com quatro conteúdos: a 16ª temporada de D.P.A. – Detetives do Prédio Azul, a 2ª temporada do Vlog da Berê, a 1ª temporada de Fuja Se For Capaz, e a edição especial em comemoração aos dez anos do canal do Rolê Gloob.



Rolê Gloob

O Prêmio celebra as empresas que estão ajudando a transformar a indústria global de televisão, reconhecendo a produção e distribuição de conteúdos inovadores.

O evento acontece no dia 15 de novembro, em Londres. D.P.A. e Vlog da Berê estão indicados na categoria Melhor Programa Live Action Para Crianças. Já Fuja Se For Capaz e Rolê Gloob concorrem ao prêmio de Programa de Entretenimento de Não-Ficção do Ano.