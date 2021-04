Que bom gosto! Neymar é garoto propaganda da nova chuteira da Puma, ela ficou linda!

A Puma é uma das principais marcas esportivas do mundo que projeta, desenvolve, vende e comercializa calçados. Há mais de 70 anos, a Puma impulsiona o esporte e a cultura, criando produtos para os atletas mais rápidos do mundo

A PUMA, empresa global de esporte, lança hoje a nova chuteira FUTURE Z Spectra Pack, como parte da campanha “Only See Great” da marca, que tem como objetivo despertar um espírito de otimismo, autoconfiança, esperança e comunidade nos esportes. A campanha é estrelada por Neymar Jr., que também vestirá a chuteira nos campos.

O Spectra Pack apresenta a chuteira FUTURE Z com detalhes brilhantes inspirados por faixas de cores refratadas, levando a ver algo além do comum, criando momentos que dão significado e importância ao esporte: desde as rodadas finais de campeonatos, disputas de pênaltis, os golaços inesquecíveis.

O novo Spectra Pack apresenta a FUTURE Z com preços a partir de R$ 249,90, com modelos para campo, society e quadra. A FUTURE Z 1.1 está disponível a partir de hoje, com exclusividade no PUMA.com. O restante dos modelos estarão disponíveis a partir da próxima quinta (8), em PUMA.com e nas lojas Centauro, Netshoes e FutFanatics.