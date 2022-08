PSG proíbe refrigerante: “medida pode aumentar rendimento dos atletas”, afirma nutricionista

Apesar de ser patrocinadora do clube, o novo nutricionista do PSG proibiu o consumo de Coca-Cola e chás gelados durante as refeições dos atletas.

Apesar de ser patrocinadora do clube, o novo nutricionista do PSG proibiu o consumo de Coca-Cola e chás gelados durante as refeições dos atletas. O profissional espanhol foi contratado pelo próprio diretor esportivo do time, Luis Campos.

Apesar da medida causar um possível mal-estar entre o clube e a empresa patrocinadora de mais de 20 anos, ela tem um sentido benéfico, como afirma a nutricionista e educadora física Dani Borges. Segundo ela, o corte visa aumentar o rendimento dos atletas.

“Dependendo do horário e quantidade que o atleta consuma essas bebidas, ele pode ter sua performance prejudicada, ficando mais cansado, por exemplo. As bebidas com mais açúcar causam isso”, explica Dani.

Segundo a profissional, a medida pode elevar a qualidade alimentar desse atleta. Ela alertou ainda que essas bebidas mais pobres em vitaminas causam um grande prejuízo a longo prazo.

Para reforçar o argumento, Borges relembrou um estudo realizado pelo Centro de Pesquisa CSPI (Center for Science in the Public Interest), de Washington D.C. Eles testaram a quantidade da substância nas latas de Coca-Cola vendidas no Canadá, Emirados Árabe, México, Reino Unido e nos Estados Unidos. O estudo apontou que a que é comercializada no Brasil contém a maior concentração do 4-metil-imidazol (4-MI), subproduto presente no corante Caramelo IV, classificada como possivelmente cancerígena.

“Porém, a gente sabe que a ingestão de Coca-Cola e esses chás também podem trazer alguns benefícios psicológicos, porque mente e corpo caminham juntos, devo lembrar. Por isso, o nutrólogo tem importância nesse processo, mas um psicólogo que faça um acompanhamento, como acontece na maioria dos times, das situações dos atletas que podem se afetar por uma medida como essa também é”, alerta a nutricionista.

A profissional relembrou ainda que isso não é isolado apenas ao futebol. Suspender a ingestão dessas bebidas para atletas de outras modalidades também é comum.

“Vale lembrar também que essa suspensão não se resume às bebidas. Embutidos, fast-food e alimentos que possuem alto valor calórico são cortados da rotina de atletas constantemente, tanto visando uma maior performance como uma melhor saúde, mais a longo prazo”, menciona Dani.

