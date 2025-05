Protagonistas do Brasil realizam 1º Almoço Empresarial no Rio de Janeiro: Uma Nova Era de Conexões

No último dia 29, o grupo Protagonistas do Brasil, promoveu seu 1º Almoço Empresarial no Rio de Janeiro. O evento, realizado no Blue Note, em Copacabana, marcou oficialmente a chegada da iniciativa à capital fluminense, reforçando sua presença estratégica na região e consolidando uma nova fase de expansão nacional.

Sob a liderança de Tadeu Lockermann, fundador do grupo e referência em articulação empresarial, o encontro reuniu nomes expressivos do empresariado brasileiro em um ambiente exclusivo, voltado à troca de experiências, geração de negócios e debates sobre os rumos do empreendedorismo no país.

Entre os presentes estiveram empresários como Ricardo Amaral, Luiz Calainho, Luis Justo e Alexandre Accioly, que simbolizam o vigor da economia criativa, do turismo, do entretenimento e do empreendedorismo de impacto no Brasil.

Inovação e Conexão Estratégica

Durante o encontro, foram discutidos temas centrais para o futuro do Brasil, como a inovação como motor de transformação, o papel estratégico do turismo na geração de oportunidades e a importância de um ecossistema empresarial mais ético, colaborativo e conectado às tendências globais.

Painel de Palestrantes

O evento contou com apresentações inspiradoras de líderes que protagonizam transformações em seus setores:

Tadeu Lockermann – Defendeu o papel da liderança colaborativa como vetor para um Brasil mais próspero e empreendedor.

Luiz Calainho – CEO da L21 Corp e idealizador do Blue Note Rio, compartilhou reflexões sobre cultura, negócios e o potencial da reinvenção urbana.

Alexandre Accioly – Empresário do setor de gastronomia e entretenimento, falou sobre construção de marcas fortes e crescimento sustentável.

Luiz Justo – CEO da Rock World, abordou o impacto econômico e social da indústria de festivais e o poder da economia do entretenimento.

Alianças Estratégicas e Apoios

A realização do evento contou com o apoio de marcas e instituições alinhadas ao fortalecimento do ambiente de negócios no Rio de Janeiro, como o Instituto Coalizão Rio, Blue Note Rio, Roxy Dinner, Páreo e MedRio.

Destaque especial foi dado ao empresário Luiz Cláudio Souza Leão, fundador do Coalizão Rio, cuja atuação foi reconhecida como essencial para o sucesso da edição.

“Quero dar honra ao verdadeiro leão que abraçou esse projeto e me ajudou a colocá-lo de pé. Muito obrigado, Luiz Cláudio Souza Leão. Sua liderança foi fundamental”, declarou Tadeu Lockermann.

Expansão Nacional

Com presença consolidada em diversas capitais brasileiras, o Clube Protagonistas do Brasil e segue em ritmo acelerado de expansão, promovendo encontros que valorizam o protagonismo empresarial, a inovação e o desenvolvimento sustentável.

“O Rio é mais do que uma cidade símbolo. É um polo estratégico de inovação e empreendedorismo. Estamos aqui para construir, juntos, um novo capítulo de desenvolvimento para o Brasil”, afirmou Lockermann.