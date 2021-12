Projeto Re_Modelar busca protagonismo negro em campanhas publicitárias

O projeto é uma iniciativa de WMcCann e Shutterstock

A agência publicitária mais famosa do mundo do Brasil, WMcCann, e a plataforma criativa global Shutterstock se uniram por uma boa causa. No intuito de promover o trabalho de profissionais negros, as marcas fizeram uma parceria para dar origem ao projeto Re_Modelar.

A missão da WMcCann é ajudar as marcas a terem um papel significativo na vida das pessoas

O projeto vai proporcionar mentorias a 12 fotógrafos, que vão produzir conteúdos que destaquem as pessoas negras em campanhas publicitárias. O objetivo é que essa iniciativa contribua para uma maior diversidade na plataforma Shutterstock, que é um rico banco de imagens global.

Beatriz Lopes, diretora de arte da WMcCann, foi a responsável por idealizar o projeto

“O principal objetivo dessa parceria é trazer ao mercado publicitário visibilidade da pluralidade do negro como protagonista, desmistificando o contexto estereotipado que muitas vezes é associado e abrir caminhos para os fotógrafos negros, para que ocupem espaços nas plataformas criativas, trazendo uma perspectiva negra. Há muito caminho a percorrer, mas esses pequenos passos podem ser responsáveis para uma indústria de comunicação mais inclusiva e diversa”, afirma Beatriz Lopes, diretora de arte da WMcCann e idealizadora do projeto, que nasceu durante a 1ª turma de mentoria para mulheres negras da agência.

“Queremos nos assegurar de que estamos fornecendo conteúdo que represente fielmente o mundo ao nosso redor”, explica Gabriella Cerqueira, Estrategista de Conteúdo para América Latina da Shutterstock

Entre os profissionais selecionados para o trabalho, estão: Aline Rufino (@alinerufino), Danrley Igor (danrleyigorph), Ellen Oliveira (@_ekfotografia), Gabriel Frank (@frnkgabriel), Gabriel Lima (@gabriellima.ph), Gisamara Oliveira (@newkidsontheblack), Hugo Chaves (@oguh_1), Leticia França (@negale.ph), Leticia Silva (@leticiasilvafotos), Lucas de Freitas (@prazerfreitas), Matheus Trindade (@trindatrampos) e Rafael Rodrigues (therafao).

As mentorias vão começar em janeiro de 2022 e o projeto tem um Instagram (@vem_re_modelar) para que o público possa acompanhar o desenvolvimento das ações que serão realizadas.