Projeto musical inédito e original do Spotify ganha faixas com Marina Sena e Mari Fernandez em homenagem a Caetano Veloso

O Spotify estreou hoje ‘Atemporais’, projeto musical inédito e original que homenageia Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento e Paulinho da Viola. A estreia aconteceu com os dois primeiros Spotify Singles Você Não Entende Nada e Da Maior Importância, canções de Caetano Veloso, interpretadas por Mari Fernandez e Marina Sena, respectivamente. Escute, grátis, na playlist Atemporais só no Spotify.

Os próximos Spotify Singles de Atemporais a serem lançados são Travessia e Maria, Maria, interpretadas por Djonga e Ludmilla

“Da maior importância é um clássico; para mim, essa música é Caetano demais, é o ápice da personalidade de Caetano! O jeito que ele constrói as músicas faz com que soem atemporais, toda música que ele faz. Eu acho Caetano um dos maiores gênios da música popular brasileira. O jeito que ele conecta o tradicional com uma coisa do mundo. A música dele é do mundo!”, comenta Marina Sena.

“Caetano é uma inspiração para a gente. O que torna a canção atemporal [Você não entende nada] é porque é uma canção que fala sobre você se sentir livre, sobre você querer ser solto e é uma canção que vem passando por várias gerações”, completa Mari Fernandez.

Os próximos Spotify Singles de Atemporais a serem lançados são Travessia e Maria, Maria, interpretadas por Djonga e Ludmilla, respectivamente. As regravações estreiam dia 26 de outubro, aniversário de Milton Nascimento. “A melodia é bonita, a letra é bonita; quando estou ouvindo Travessia, sempre fico emocionado, ela me traz uma lembrança muito forte de infância”, conta Djonga. “Maria, Maria traz um estilo completamente diferente do que eu canto normalmente, do que as pessoas estão acostumadas. Vai ficar diferente de tudo o que eu faço”, adianta Ludmilla.

Tão gigantes quanto a força do tempo, esses artistas octogenários marcaram a história da música nacional, cada um ao seu estilo. Atemporais celebra o aniversário desses ícones da Música Popular Brasileira nascidos em 1942 e homenageia suas melodias, vozes e letras em uma coletânea de oito Spotify Singles com versões inéditas de dois clássicos de cada um nas vozes de Pabllo Vittar, Ludmilla, Emicida, Linn da Quebrada, Criolo, Djonga, Mari Fernandez e Marina Sena.