Projeto ‘MadeInMinas’ resgata raízes da música caipira com Beth Bacana

O Projeto #MadeInMinas busca resgatar as raízes da música caipira. Para isso, a dupla Beth Bacana foi convidada para o lançamento de um clipe de “Uma Casa de Caboclo” em parceria com Mazinho Quevedo, Odilon Basílio e Henrique Basílio.

Com a produção, Beth Bacana mergulha na história de artistas sul-mineiros importantes no cenário da música sertaneja nacional. A dupla formada em 2017 pelos os cantores Chloe Gabriel e Leandro Damasceno desde o início sentiu uma conexão profunda com as raízes sonoras da cultura brasileira e conversaram sobre, no futuro, gravarem vídeos para as redes sociais relembrando estes clássicos. Já em 2018, Chloe e Leandro foram agraciados com a “Comenda Nonô e Naná” pela Câmara Municipal de Pouso Alegre, honraria destinada a artistas que elevam o nome da cidade. Esse evento desencadeou uma busca incansável pela história dos homenageados, Nonô Basílio e “Nonô e Naná”.

Foi então que descobriram que Henrique Basílio, músico, violinista e professor do Conservatório Estadual de Música JKO, que passou anos trabalhando com eles em cerimônias de casamento era filho de Nonô e Naná, assim como o Odilon, que na época era, não só professor de viola caipira no Conservatório, como também chegou a ser diretor da escola. Esse fato despertou, em 2020, enquanto a pandemia de Covid-19 assolava o mundo, o ambicioso projeto “#MadeInMinas Tour”, visando não apenas o retorno da Beth Bacana aos palcos pós-pandemia, mas também a promoção da cultura regional. Dentro do projeto, Beth Bacana apresentou grandes canções de artistas mineiros incluindo “Uma Casa de Caboclo” em uma interpretação que arrancou aplausos e despertou o desejo de gravar a canção.

A Beth Bacana convidou o renomado professor, ator e diretor de teatro Lúcio Marques para dirigir um clipe de “Uma Casa de Caboclo. A produção foi realizada no “Restorante O Caipira”, conferindo ao vídeo uma atmosfera mais íntima e emocional. A ideia do projeto foi prestar uma homenagem nostálgica aos programas de música caipira dos anos 70 e 80, como o emblemático “Na Beira da Tuia”, apresentado por Tonico e Tinoco, e o “Viola, Minha Viola” na TV Cultura em 1980, que teve Nonô Basílio como apresentador.

Chloe e Leandro convidaram como apresentadores a dupla “Lara e Ed”, casal de cantores de Pouso Alegre para representar a nova geração da música sertaneja. Ed é filho de Bandeirante, da dupla Bandeirante e Zé Batista.

Em um revival nostálgico, a Beth Bacana optou por uma abordagem clássica ao lançar a canção exclusivamente nas ondas radiofônicas. Resgatando a tradição em que as músicas eram primeiras ouvidas no rádio antes de serem disponibilizadas para compra, a estratégia visa recriar a magia dessa experiência para os ouvintes. O lançamento oficial da música e do clipe “Uma Casa de Caboclo” aconteceu no dia 20 de dezembro de 2023, em todas as plataformas de música e no canal do Youtube oficial da banda.