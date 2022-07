Projeto da Deezer ganha outdoor de Carol Biazin na Times Square, em Nova York

“InVersions 90s” traz versões exclusivas de sucessos que marcaram a época com artistas de todo mundo

O céu é mesmo o limite para a cantora e compositora Carol Biazin, que estampa um dos outdoors na mega famosa Times Square, em Nova York. A ação que rolou nesta sexta-feira (22) faz parte do projeto Deezer “InVersions 90s”, lançado na última terça-feira (19), que traz talentos atuais de todo o mundo com versões inéditas de hits dos anos 90.

Outdoor faz parte do projeto Deezer “InVersions 90s”

Única cantora brasileira integrando o projeto, ao lado da banda Fresno, Carol colocou sua voz em uma regravação especial do sucesso “Torn”, originalmente gravada pela banda Ednaswap em 1995 e que ganhou sucesso com Natalie Imbruglia dois anos depois.

Carol e Fresno são os únicos brasileiros do projeto

“Os anos 90 me transportam pra minha infância. Eu costumava ouvir muito Destiny’s Child, então esse R&B icônico é algo realmente inspirador para mim”, diz a artista sobre o projeto global. Com o lançamento, Biazin também estampa a capa da playlist “mulheres do pop nacional”.

