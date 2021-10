Projeto ‘’Caminho pro Interior’’ inaugura novos marcos entre São Paulo e Minas Gerais neste fim de semana

Em seu segundo ano, o projeto visa a Fé e a Peregrinação durante todo o trajeto ligando as cidades com peregrinos cheios de amor por Deus e apaixonados pelo ecoturismo

No próximo sábado, (23), às 8h, junto a Igreja Matriz Nova Cristo Rei em Águas de Lindoia/SP, o “Marco Oficial do Caminho Pro Interior” do projeto “Caminho Pro Interior” será inaugurado e o trecho entre as cidades de Águas de Lindóia/SP e Monte Sião/MG. E no domingo, (24), às 8h será a vez da inauguração do Marco Oficial do Caminho pro interior em Monte Sião/MG junto ao Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa.

A caminhada do sábado, com cerca de 20 km, termina no Santuário de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Os peregrinos inscritos terão a oportunidade de cruzar a divisa entre os dois Estados por cima da Serra da Mantiqueira, com paisagens lindas, ótimas oportunidades para fotos e a construção de novas amizades. Visitas ao Mirante da Santa e a Fábrica de Porcelana Monte Sião, a única que produz louça branca e azul artesanal no Brasil, além de um almoço self-service mineiro e transporte de retorno, estão incluídos no roteiro.





No domingo, a caminhada, também de cerca de 20 km, cumprirá parte do trecho mineiro que liga Monte Sião a Bueno Brandão. O Laticínio G. Feliz irá receber os participantes e servir aos inscritos um gostoso prato de “Lanche Mineiro do Peregrino” com produtos variados à guisa de um “almoço no campo”. O transporte de volta a Monte Sião também está previsto no roteiro.

O projeto prevê que todo o trajeto seja realizado em estradas públicas, a maioria rurais, de forma a permitir que qualquer pessoa com preparo físico adequado possa participar, preferencialmente a pé, em bicicleta ou a cavalo.

As organizadoras Kate Jeremias (Maria José Jeremias Guarizzo), Laura Umbelina Santi, Silvana Ismael Guarizzo e Viviana da Silveira Bueno, estão muito contentes e já estão se preparando para, até o fim do ano, novos marcos e trechos sejam inaugurados. E mais informações são encontradas no site www.caminhoprointerior.com.br ou no Perfil Oficial no Instagram (@caminhoprointerior1).