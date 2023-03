Programa “Repaginando” abre a temporada 2023 de reality shows regionais do Grupo Ric

Atração transforma ambientes, lançando oportunidades inéditas de visibilidade e interação para as marcas

A reforma do quarto do menino Gabriel impactou toda a equipe na terceira temporada do reality.Em sua quarta edição, o programa Repaginando abre no dia 18 de março a temporada 2023 de reality shows da RICtv, no Paraná, consolidando as tardes de sábado, de março a dezembro, como novo espaço de entretenimento e oportunidade para as marcas divulgarem produtos e serviços.

O programa Repaginando terá duas novas temporadas neste ano com oito episódios cada uma

Com produções de grande interação com o público, a série de realities abrange as áreas de decoração, gastronomia e empreendedorismo, transformando o grupo paranaense de comunicação no maior produtor regional desse formato vitorioso em audiência no país.



“Estamos nos consolidando como uma referência em produção de realities regionais, gerando visibilidade multiplataforma para as empresas parceiras. Abrimos uma gigantesca janela de oportunidades para empresas de todos os setores falarem com seus públicos em momentos descontraídos. Reality de gastronomia e de decoração pode falar de qualquer segmento, como plano de saúde, educação, mobilidade…Estamos abrindo a cabeça do mercado para formatos publicitários com foco no conteúdo”, comenta Marcelo Requena, diretor corporativo de Mercado e Soluções Integradas do Grupo Ric.

O arquiteto André Henning, em poucos dias transforma ambientes e a vida das pessoas

Um sucesso já consagrado, o Repaginando é apresentado pelo arquiteto André Henning, que em poucos dias transforma ambientes e a vida das pessoas. Serão duas novas temporadas neste ano, com oito episódios cada uma, em março e abril e voltando em setembro e outubro. As inscrições para o público estão abertas e as histórias já foram selecionadas para as gravações da primeira fase. O perfil predominante de audiência do programa é de homens e mulheres, classe C, com mais de 35 anos.

O programa vai ao ar sempre às 13h de sábado, e cada episódio tem 35 minutos. Com transmissão para todo o estado pela RICtv, o Repaginando pode ser assistido também pelo canal no YouTube. “É uma experiência incrível estar na televisão mostrando para variados públicos uma outra perspectiva do mundo. Repaginar cada cantinho dos convidados e sentir a emoção e alegria das pessoas faz valer todo nosso esforço e dedicação”, diz o apresentador André Henning. Formado pela Universidade Positivo e pela Universidad Marista de Mérida, no México, Henning é apaixonado por arquitetura, design e arte. Trabalhou em grandes escritórios de Curitiba, onde adquiriu experiência em projetos arquitetônicos e de interiores.



Interação na TV 3.0.

Além de muita emoção para as famílias premiadas com a transformação, o Repaginando também contempla entregas comerciais mais interativas neste ano. Das cotas de patrocínio, duas já estão contratadas pelas empresas Eletrorastro e Tintas Vergínia. Estão previstas inserções da marca no programa e nos breaks comerciais, chamadas na programação da RICtv, pop-ups no programa e ações de branded content tanto dentro do programa quanto nas redes sociais. O conteúdo é exclusivo para cada cliente e dimensionado para engajar a marca com o público. Também haverá divulgação em colab com a plataforma Topview, já que decoração é um dos pilares da revista. Os fornecedores terão uma ampla entrega de mídia ao participarem do programa. Além disso, outra inovação é o formato de mídia display para TV, chamada de TV 3.0, em que o telespectador pode obter informações adicionais e interagir com o controle remoto direto com as publicidades do reality.

Outras oportunidades para anunciantes compreendem comercial de 30 segundos nos breaks, uma inédita cota episódio customizada conforme o tema do dia, com oportunidades de participação das marcas nas gravações, pílulas de 60 segundos sobre decoração no break e ações de merchandising com o próprio apresentador do Repaginando. O mesmo pacote está disponível para toda a grade de realities da RICtv ao longo do ano. O cronograma compreende ainda o gastronômico Você é o Chefe, com uma edição de churrasco e outra para médicos, o Super Pitch em julho e agosto, dedicado ao empreendedorismo, e mais uma edição do Repaginando, em setembro.

Mais impacto

A head de growth marketing do Grupo Ric, Laila Sol, informa que um dos resultados estimados para o patrocínio é de 4,6 milhões de pessoas alcançadas, em TV e rádio, mensalmente no Paraná. Em 2022, os reality shows da RICtv registraram crescimento de 27% no alcance, com 50% a mais de impactos, 8% a mais na audiência. “E essa audiência é presente, pois teve crescimento de 52% na fidelidade aos programas”, diz Laila, citando dados apurados pela Kantar Ibope, em Curitiba.



Os números também mostram que a RICtv se consolidou como a segunda emissora mais assistida no gênero reality show no Brasil, com mais de 300 horas de conteúdo produzido, na soma com a Record TV. Em 2022 foram 9 realities da Record e 4 da RICtv, o que elevou em 50% o tempo de permanência da audiência e resultou num share 23% superior ao da terceira emissora colocada em reality show.



Sobre o Grupo Ric

Fundado na década de 1980 por Mário Petrelli e o filho Leonardo Petrelli, o Grupo Ric é um dos maiores grupos de comunicação do Paraná e o único a atuar com produtos multiplataforma que alcançam audiências complementares. Desde o perfil de público mais simples ao mais exigente, crítico e de maior poder aquisitivo, todos os paranaenses podem ser impactados por um de seus produtos de comunicação. Os canais de distribuição do Grupo são formados por quatro emissoras de TV afiliadas à Rede Record – RICtv TV Curitiba, RICtv Maringá, RICtv Londrina e RICtv Oeste, cobrindo 99% do território paranaense-, as rádios Jovem Pan FM Curitiba, Jovem Pan FM Ponta Grossa e Jovem Pan FM Cascavel, as rádios Jovem Pan News Curitiba, Londrina e Maringá, a Folha FM Londrina, o portal RIC Mais e a plataforma de estilo de vida TOPVIEW. Além disso, o Grupo Ric presta serviços de produção audiovisual e marketing de relacionamento para o mercado por meio de suas unidades de negócios: RIC Podcast, RIC Lab, RIC Rural Hub, RIC Play e a plataforma de influenciadores SPARK. A Quintal Ventures responde pelo investimento em startups inovadoras e o braço social é atendido pelo Instituto RIC.