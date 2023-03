Programa ‘Operação de Risco’ da RedeTV! completa 500 edições e comemora 1 bilhão de acessos nas plataformas digitais

Ao lado de ‘A tarde é sua’, programa policial dirigido por Jorge Lordello, é hoje um dos programas de maior audiência da casa

Aconteceu na noite desta quinta-feira (02), na sede da emissora na RedeTv! um evento em comemoração ao episódio número 500 do programa Operação de Risco, reality que conquistou a vice-liderança em audiência na RedeTv!, e ultrapassou a marca de 1 bilhão de acessos nas plataformas digitais desde sua estreia em maio de 2010.

Programa ‘Operação de Risco’ da Rede TV! completa 500 edições

Operação de Risco é o primeiro reality policial da TV brasileira, e está sob o comando do apresentador Jorge Lordello, o ‘Dr. Segurança’ e sob a direção de Eduardo Oliveira, que já anunciou que no episódio do próximo sábado (4) terá novidades. Além da comemoração, o programa que é um dos mais lucrativos da casa, contará com novo layout e cenário e um novo quadro.

O evento contou com a presença de Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, Osvaldo Nico Gonçalves, secretário-executivo da segurança pública do estado de São Paulo, integrantes do comando da Polícia Militar do estado de São Paulo e inúmeras personalidades. Operação de risco é exibido todos os sábados às 22h30.