Programa humanitário levará cirurgias gratuitas do pé e tornozelo para cidades sem ortopedistas

A iniciativa vai acontecer do dia 15 a 20 de novembro, em Faxinal do Soturno

O 1º Programa Humanitário “Pé na Estrada”, iniciativa da ABTPé (Associação Brasileira de Medicina e Cirurgia do Tornozelo e Pé), será realizado na cidade de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, de 15 a 20 de novembro. O objetivo é levar cirurgias gratuitas do pé e tornozelo para cidades que ainda não possuem ortopedistas especialistas nesse tipo de trabalho.

Os médicos participantes atuarão como voluntários

A ação foi criada com apoio integral da Fundação Manlio Napoli (fundador da ABTPé e pioneiro na cirurgia de pé e tornozelo do Brasil). A importância desse tipo de projeto é para levar uma melhor qualidade de vida as famílias carentes das cidades pequenas.

“O objetivo do programa é levar atendimento ortopédico de profissionais experientes até áreas carentes nesta área e melhorar a qualidade de locomoção e de vida de pacientes que estão na fila de espera em serviços públicos”, ressalta o presidente da ABTPé, Dr. José Antônio Veiga Sanhudo.

A ação foi criada com apoio integral da Fundação Manlio Napoli (fundador da ABTPé e pioneiro na cirurgia de pé e tornozelo do Brasil).

Os pacientes que serão contemplados são escolhidos pelo médico da cidade anfitriã e pela equipe de cirurgiões da ABTPé. “São pessoas que já estão em uma lista de espera para tratamento e têm dificuldade de locomoção, com problemas nos pés, tornozelos e pernas”, explica Dr. Sanhudo.

A primeira cidade a receber a iniciativa é Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul

Chegando nos municípios, os cirurgiões vão examinar os pacientes e determinar os tratamentos que serão feitos em cada um. Nos dias seguintes, as cirurgias vão acontecer com a coordenação local do Dr. Vanderson Roso. Os médicos participantes atuarão como voluntários e a equipe será composta por cirurgiões membros da ABTPé e residentes inscritos pelo site da associação.