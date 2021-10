Programa de mentoria em milhas aéreas de Luiz Gregatti ganha destaque no Brasil

O empresário destaca-se no ramo através de estratégias assertivas

Apesar das dificuldades ocorridas durante a pandemia, quando 90% dos voos no mundo foram cancelados por dois anos, o mercado de milhas aéreas sempre chamou a atenção de pessoas que enxergam oportunidades dentro desse nicho como viagens de graça, acesso a espaços vips, benefícios exclusivos e até mesmo renda extra.

O mercado de milhas aéreas sempre chamou a atenção de pessoas que enxergam oportunidades dentro desse nicho como viagens de graça, acesso a espaços vips, benefícios exclusivos e até mesmo renda extra.

Luiz Gregatti, hoje, mentor em negócios de milhas, encontrou o caminho que o levaria para grandes empreitadas. Tudo começou quando o empresário iniciou seus estudos sem nenhum tipo de pretensão em relação ao assunto, como tinha muito contato com voos e aeroportos, Gregatti começou a estudar os benefícios e as estratégias necessárias para evoluir e se tornar uma das grandes referências no assunto.

Atualmente o especialista possui uma empresa focada em programas de acompanhamento e mentorias no nicho de negócios e milhas aéreas. Além disso, Gregatti conta com 10 professores e seis grupos divididos em níveis de aprendizado e acúmulo. “É uma tremenda satisfação saber que sou relevante na melhoria de vida das pessoas que me seguem, consomem e executam tudo o que vivemos e ensinamos.”, diz o expert.

Atualmente o especialista possui uma empresa focada em programas de acompanhamento e mentorias no nicho de negócios e milhas aéreas

Como consequência desse trabalho, a equipe de Luiz Gregatti atinge diversas pessoas que possuem a vontade de vencer e mudar radicalmente de vida. “Utilizando as técnicas corretas, você pode arregaçar as mangas no mercado e aplicar o seu conhecimento onde pouquíssimas pessoas têm acesso. Basta dedicação e bons ventos fluirão até você.”, completa o empresário.