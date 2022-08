Proctologistas falam sobre mitos e verdades sobre o ânus

Para ajudar a esclarecer algumas dúvidas, Dra. Aline Amaro e Dr. Danilo Munhóz comentam sobre o assunto

Muitas pessoas ainda têm vergonha ou receio de falar sobre ele e por conta disso, diversos mitos vão surgindo. Para ajudar a esclarecer alguns deles e explicar melhor dúvidas comuns, os proctologistas Dra. Aline Amaro e Dr. Danilo Munhóz comentaram sobre alguns mitos e verdades sobre o ânus.

É melhor tomar banho após evacuar

Verdade! Lavar o ânus com água e sabonete é sempre a melhor opção. Depois, secar com toalha macia após a higiene.

Apesar de a orientação ser sempre lavar, sabemos que em alguns locais não temos como realizar a higiene adequada, e aí é que entra o lenço umedecido (Imagem: iStock)

Podemos usar lenço umedecido após evacuar

Verdade! Apesar de a orientação ser sempre lavar, sabemos que em alguns locais não temos como realizar a higiene adequada, e aí é que entra o lenço umedecido.

O ideal é que sempre seja neutro, apenas algodão e água para não gerar nenhuma irritação. É importante se lembrar de secar a região após, não podemos deixar úmido. Se não tiver toalha, pode ser com o papel higiênico dando “batidinhas”, sem fazer atrito.

Prisão de ventre aumenta o risco de hemorroidas

Verdade. É um dos principais fatores de risco para a doença hemorroidária. Pacientes constipados tendem a fazer muita força para evacuar, aumentando a pressão no canal anal e nos vasos sanguíneos da região, causando a dilatação deles e gerando, assim, doença hemorroidária. Além disso, as fezes tendem a ser sempre ressecadas e endurecidas, aumentando a chance de lesão do canal anal.

Mulheres devem se limpar sempre de frente para trás

Verdade. É a forma mais recomendada para evitar contaminação da região vaginal com resíduos fecais.

Quem tem hemorroida não pode ter parto normal

Mentira. Embora precise de uma atenção especial nesse caso, o parto normal não é contra-indicado quando a grávida possui a doença hemorroidária. Durante o parto ela pode apresentar piora, por conta do esforço pélvico excessivo, mas isso não impede que ela escolha pelo parto normal. Nesse caso, recomendamos acompanhamento com o coloproctologista durante a gestação para amenizar os sintomas e os riscos.

A pimenta não causa hemorroida, mas pode piorar os sintomas de quem já tem a doença

Pimenta causa hemorroidas

Mito. A pimenta não causa hemorroida, mas pode piorar os sintomas de quem já tem a doença. O que acontece é que alguns componentes da pimenta têm alta capacidade de causar irritação em alguns tecidos e esses componentes não são digeridos pelo intestino, o que causa irritação na saída também, piorando os sintomas.

Sexo anal prejudica o funcionamento do intestino

Mito. Quando feito seguindo as orientações, como uso de preservativo e lubrificantes, não causa prejuízo.

Sexo anal causa hemorroida

Mito. O sexo anal pode piorar os sintomas de quem já tem sintomas de doença hemorroidária, porém ele não gera a doença. É importante sempre lembrar do lubrificante para evitar qualquer lesão da região.

Dra. Aline Amaro e Dr. Danilo Munhóz

Fazer a “chuca” prejudica a saúde

Mentira. A chuca, apesar de não ser obrigatória, não causa dano ao intestino se for realizada conforme orientações corretas. É necessário ter cuidado com a quantidade de líquido introduzido e preferir acessórios próprios para a realização da lavagem, assim diminuímos os riscos de trauma na região.

Não existe um número mágico de vezes, mas o que orientamos é que não seja um hábito obrigatório em toda a relação, pois quando em excesso pode alterar a microbiota intestinal.