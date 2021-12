Problemas na coluna podem ser causados por sedentarismo, afirma especialista

O problema pode ser corrigido com uma reabilitação física

Uma pesquisa desenvolvida pela UFMG, Fiocruz e Unicamp, revelou que 41% dos brasileiros sentiram dores nas costas durante a pandemia. De acordo com o IBGE de 2013, esse número era de apenas 18,5% na época. Enquanto muitos culpam a má postura por causas problemas na coluna, o neurocirurgião Dr. Nilton Lara alerta para as dores geradas pelo sedentarismo.

” Nosso corpo não foi feito para ficar sentado, olhando para uma tela de computador o dia inteiro”, explicou Dr. Nilton



O médico explica que a gravidade faz com que o peso das pessoas sedentárias force a coluna delas. Além disso, Dr. Nilton afirma também que a musculatura de quem não pratica exercícios físicos pode acabar atrofiando. Por isso é importante manter sempre uma vida saudável, fazendo atividades físicas.

Dr. Nilton Lara alerta para as dores geradas pelo sedentarismo



“A estrutura óssea é forçada e isso acaba causando um processo de envelhecimento da coluna. Mas, também é preciso tomar cuidado com a postura. Nosso corpo não foi feito para ficar sentado, olhando para uma tela de computador o dia inteiro. Eu oriento as pessoas a sempre corrigirem a postura e levantar da cadeira de 30 em 30 minutos para dar uma volta, e no fim do dia fazer exercícios físicos”, pontuou Dr. Nilton Lara.

O neurocirurgião afirma que um dos melhores tratamentos é a reabilitação física



Há inúmeras doenças da coluna, sendo que algumas causam apenas dores e outras alteram a estrutura óssea. O neurocirurgião afirma que um dos melhores tratamentos é a reabilitação física. Caso somente isso não ajude, um profissional deve avaliar a coluna do paciente e indicar o melhor tratamento.