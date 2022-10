Príncipe Harry assina contrato milionário para autobiografia bombástica

Livro deve ser lançado no próximo ano; expectativa é que traga polêmicas sobre a infância e a saída da família real



Uma autobiografia do Príncipe Harry deve chegar às livrarias do mundo todo em janeiro de 2023. A polêmica obra será lançada pela editora Penguin Random House, sob o contrato de US$ 20 milhões.

A aposta da editora é que ele conte tudo, tendo uma visão intimista sobre como foi perder a mãe, a eterna Princesa do Povo, Diana. Além das situações de racismo enfrentadas durante o seu casamento com Meghan Markle, assim como o autoexílio nos Estados Unidos.

Príncipe Harry nasceu no da 15 de setembro de 1984, em Londres, no Reino Unido. É considerado como um homem dedicado às causas sociais, o que teria gerado mal estar entre a família real.

Com mais de quatrocentas páginas, as memórias de Harry serão publicadas no dia 10 de janeiro de 203 e contará com lançamento em mais de quinze idiomas, contando português.

O anúncio da obra animou os fãs da família real que esperam entender um pouco mais sobre os mistérios do Palácio de Buckingham

“A Penguin Random House tem a honra de publicar a história sincera e emocionalmente poderosa do príncipe Harry para leitores de todos os lugares”, destacou CEO global da Penguin Random House, Markus Dohle.

Legenda: Autobiografia deve revelar a infância e saída da família real (Foto: The Duke and Duchess of Sussex)

