Príncipe do franchising, João Castelo desvenda todos os segredos de uma franquia

Muito por isso, a 300 Franchising também é composta pela 300 Consultoria e 300 Gestão

O setor de franquias está em constante desenvolvimento no mercado brasileiro. A pergunta da vez é de até onde pode ir tal crescimento. Para João Castelo, conhecido como o Príncipe do Franchising e empresário à frente da 300 Franchising, essa é a tendência do mercado a curto e longo prazo, devido ao aumento anual de empresas que buscam a formatação para transformar seu negócio em uma franqueadora.

“A base de empresas que têm buscado a formatação do seu negócio e virar uma franquia está crescendo exponencialmente ano a ano’’.

Diferente da grande parcela das empresas do setor, a 300 Franchising Exponencial, maior aceleradora de franquias do Brasil, com 90 marcas e 7.500 unidades franqueadas, não para por aí. De acordo com João, a expansão é apenas parte de um todo. Para o negócio ser sustentável, a gestão é o fator chave

Muito por isso, a 300 Franchising também é composta pela 300 Consultoria e 300 Gestão. Enquanto a 300C tem como enfoque a consultoria e educação corporativa, a 300G tem como objetivo implementar o modelo de gestão exponencial na franqueadora.



Dia nte disso, o Príncipe do Franchising não pôde deixar de destacar a importância de impactar a vida do próximo por meio do trabalho exercido dentro do grupo.

Por fim, a 300 Franchising é uma empresa que atua ao lado do investidor em todas as etapas do negócio. Desde o momento em que ele tem o desejo de expandir a marca, até a gestão e desenvolvimento sustentável da mesma. Para obter êxito no processo, a sinergia entre empresa e investidor é essencial.